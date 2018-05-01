好房網News記者王思云／整理報導

竹北市近年來，挾帶科技新貴撐腰、建設題材不斷，房價有支撐，加上當地推案量高，是許多科技新貴選擇買房的地點之一。不過，若想在竹北住透天厝恐有一定難度，若是往車程以外15～20分鐘的湖口鄉吳厝重劃區，就能找到1字頭透天厝。

相鄰竹北市旁邊的行政區湖口鄉，當地房價更親民了些，其中，自辦重劃區的吳厝重劃區，當地距離湖口市區僅3分鐘車程，區域內因有限高，以透天產品為主，市容相當整齊一致。

圖為吳厝重劃區街景。（好房網）

而吳厝重劃區是由信昌街、信昌2街、信昌6街、信昌5街所圍成的範圍，總面積近3萬坪，住宅用地佔了7成的比例，是純住宅區規劃，鄉村感濃厚，吸引不少來自楊梅、竹北、新豐的買家。

而由信昌街接往中平路一段可直達到湖口市區，車程約3分鐘，生活機能皆可滿足，學校則有新湖國小、新湖國中、湖口完全中學。

吳厝重劃區當地多透天厝，根據永慶房仲網近一年行情來看，吳厝重劃區透天單坪房價皆在1字頭，對比竹北市電梯大樓一坪平均19.2萬／坪，若想以差不多價格，在吳厝重劃區就可以住透天。