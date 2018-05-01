好房網News記者蔡孟穎／整理報導

小資族想挺進台北市市中心築巢真的不可能嗎？在不見盡頭的跌勢中，真的沒有不可能！連過去保值性高的豪宅也接連掉漆，什麼樣的蛋黃區，從小套房到豪宅屋主都不惜慘賠上百萬、千萬都要逃？這裡就是近年來多次蟬聯北市交易熱區的中山區。

位於北市吉林路、近金融重鎮四平商圈的豪宅「尊勝白金苑」，據實價登錄揭露，在2017年的4筆交易案中，有3筆屋主是慘賠1500～3500萬轉手，價差幾乎可再買一間房，持有3年就賠3500萬是目前北市金額最高的一筆交易。

吉林路豪宅「尊勝白金苑」，2017年僅有4筆交易，其中卻有3筆都是慘賠上千萬（圖／翻攝自Google Map）

好房網TV主持人Sway表示，台北市跌最多的其實是中山區，過去這裡炒太兇了，現在價格只是在跌回來而已，目前被挖出來的逃命屋主，持有年份都不長，但是認為未來房價會跌更多，所以選擇趕快斷尾出場，且沒有非買不可的房子，未來人口會進入負成長，更難再見多人搶一屋的盛況。

豪宅市況有著一定的房市指標性，而如今正上演暴跌逃命潮，降價求售的情況也已延燒到一般住宅，觀察實價登錄，位在林森北路的15坪小套房，前一任屋主僅持有4個月，在去年10月就以單價48.7萬元、賠115萬元轉手；但別說是因為新生北路風氣差的緣故，再往外走，新生北路二段、臨秀泰影城一筆於去年12月的套房交易，前一手屋主以單價43.9萬元入手，僅持有2年半就降價到38.4萬元出售，宣告中山區進入3、4字頭世代。

Sway表示，台北是極具房價趨勢指標，如果是有心想買房的民眾，買房目標地在新北市，都可以拿台北市的價格去作殺價的標準，新北郊區真的值得這麼高的價格嗎？下手前不妨想想，如果一樣的價格，可以買在成熟商圈周邊、建設前景多的台北市，為什麼要買在只有話題、卻還不見影子的新北重劃區。