好房網News記者蔡孟穎／台北報導

台北市東區門戶計畫主軸之一的南港生技產業聚落，今（30）日台北市府與參與投資的企業世康開發正式簽約，該案為全台首件聚焦生醫產業發展的BOT案，緊貼蔡政府上任後積極推動的生醫產業，極具有指標性，因此背後可望帶來的產值收益，也成為民間企業不畏外界質疑，也要跟柯市府賭一把的關鍵。

南港生技產業聚落基地位於南港區忠孝東路七段南側，基地面積約1.5公頃，規劃興建一棟地上19樓、地下3樓建築，預估可使用樓地板面積逾3.1萬坪，功能兼具產業專用與商業區功能，BOT案契約期間共50年，投資人世康開發公司將投入48億興建資金打造園區建設，預估可替當地帶來超過3千個就業機會和逾500億的生技產業產值，北市府方面每年也可拿到至少68億的財務收益。

台北市府與投資方世康開發舉行南港生技產業聚落BOT案記者會（圖／台北市政府提供）

大巨蛋風波大 民間企業怕跟柯市府談BOT

因大巨蛋事件，民間企業對和柯市府打交道多了三分畏懼，此次的南港生技聚落BOT案歷經11場諮詢會，與74家生技企業對談才談妥簽約，投資方世康開發董事長黃茂雄玩笑表示，確定要和柯文哲合作後，接到很多外界的「關心」，都表示「怎麼敢跟柯文哲做BOT」，但雖然跟柯市長不熟，在經過這兩年多的觀察，覺得他還是很清楚為政一定要有睿智，是社會所需要的，而對於這次生技產業案子也相當能掌握，所以就決定來配合，不然十年前政府就來洽談過，覺得政府根本不清楚整個軟體產業。

市長柯文哲表示，政府力量有限，民間力量無窮，所以近來一直強調，為了整個國家的產業發產，一定要公私協力，南港生技產業聚落是東區門戶計畫的亮點建設，加上距離南港車站只有三分鐘距離，擁有三鐵共構的交通樞紐優勢，只需40分鐘車程就可以串連竹科生醫產業園區，而一旁正在動工中的內科之心BOT案，可創造極具競爭力的生技聚落發展優勢。