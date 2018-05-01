繳稅季到！一個動作2大好禮補荷包好房網News (2018-05-01 21:33)
好房網News記者蔡孟穎／整理報導
又來到報稅繳稅的季節，隨著科技進步，只要上網動動手指，不只能讓你輕鬆完成報稅、繳稅，還有機會把最高金額5萬元的商品禮券等好禮，帶回家幫失血的荷包補一補。
網路報稅好方便！為鼓勵民眾採用憑證、健保卡進行網路報稅和稅額試算服務，以免受排隊之苦，財政部稅務局今年舉辦網路報稅抽獎或棟，只要是設籍在新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣的納稅義務人，在2018年5月1日至31日前，利用自然人憑證、金融憑證、健保卡完成106年度綜合所得稅網路申報或以稅額試算完成申報的民眾，都能參加抽獎，獎品為商品禮卷，金額5萬~1千元，共有280名。
財政部舉辦抽獎活動，鼓勵民眾多多利用網路進行報稅繳稅（圖／好房資料中心）
而若再以行動支付繳納綜所稅的民眾，還可以再參加第二輪抽獎活動，獎品同為商品禮券，最高獎金5萬元，共有206名，抽獎活動將於2018年7月18日上午10點公布得獎的幸運兒名單，鼓勵民眾多多利用網路工具，配合目前推動的電子化、無紙化政策目標。
另外，財政部北區國稅局提醒，房地合一課徵的所得稅部分，營利事業若出售房屋、土地，如於103年1月2日以後取得，且持有期間在2年以內或於105年1月1日以後取得，其土地交易所得必須計入營利事業所得稅額中課稅，提醒所有地土、屋主，留意新制房屋、土地交易日即取得日認定。
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上一則：天龍人不好當 薪資六成繳房貸
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