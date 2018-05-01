好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

內政部營建署發佈今（30日）發佈106年第4季最新住宅數據，其中，代表家庭可支配所得之中，繳納貸款比例的「貸款負擔率」，在去年第4季全國房價負擔率為37.58％，較上季微幅減少0.76個百分點。其中台北市貸款負擔率為61.52％，僅是些微降低負擔率；新北市貸款負擔率成長為52.19％，負擔能力又更重了。

▼北市屋奴背房貸好重，佔可支配所得的6成。（好房網News記者陳韋帆攝影）

在營建署調查的「貸款負擔率」，是以中位數住宅總價貸款每月攤還額，再換算家戶月可支配所得中位數的比例。若貸款負擔率低於30％，表示「可合理負擔」，而貸款負擔率大於或等於50％，表示房價「負擔能力過低」，其中雙北市都屬於「民眾無法合理負擔房貸」的地區。

▼最新全台房貸負擔率，台北市雖微幅減輕，但仍高達61.5％的負擔率。（營建署提供）

全台「可合理負擔」的區域僅有台東縣、屏東縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣等5地區，其餘縣市都超出「可合理負擔」的範圍。而在年度房價負擔減輕幅度最高的地區，則是宜蘭縣，106年第4季為32.9％，較前年同期減少3.5％，而全台貸款負擔率年增率最高的則是雲林縣，增幅1.55％，為30.8％