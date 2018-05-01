好房網News記者蔡孟穎／綜合報導

買房附贈大型嫌惡設施？入住不到一年，牆壁塗漆就開始掉落，竟是知名建商蓋出的爐渣屋？購屋族買房最怕的事，全都在2017年一一發生在新北市知名重劃區─五股洲子洋，加上賣壓、房市仍呈緩跌趨勢，讓當地房市陷入「沒價沒量」的僵局，使單價行情跌至2字頭，賠售程度是「一年一台車」。

新北市五股區在去年被爆出爐渣屋糾紛，該建商在五股地區共有4個建案，遭懷疑很可能都有相同問題，公司形象風評重挫，購屋族也因認為踩到地雷的風險高，導致事件爆發後，五股地區房市交易量下降不少。根據新北市地政局統計，2017年3月至2018年3月的近一年買賣移轉棟數，建物交易僅1989件，讓五股區成為新北市房屋移轉棟數吊車尾。

洲子洋重劃區過去曾開出3、4字頭的價格，如今遇上房市不景氣也只能讓利求售（好房網News記者陳韋帆／攝影）

占地500坪的大型宮廟豎立在重劃區內，周邊全是住宅大樓，好房網TV主持人Sway對此質疑，這塊土地使用分區是能拿來興建宮廟的嗎？在住宅區蓋一座廟，沒有問過周邊其他居民要不要，這影響的還有其他建商案件的銷售，何其無辜，不能帶衰整個五股房市！現在當地行情都已經直直落了。

據內政部實價登錄揭露，位在芳洲路、屋齡3年的大樓5樓戶，緊鄰河岸旁，包含兩個車位，去年11月交易總價為1500萬元、單價22.4萬，但上一手屋主購入價格為1750萬元，短短兩年，就賠了250萬元。

另一筆例子是，先前好房網曾報導的，位在新城六路上，11樓戶、18.72坪，包含一個車位，104年4月時成交總價1190萬元，單價31.8萬，但106年12月移轉時，總價只剩500萬元，價格大砍半，甚至還有屋齡3年、位在新城八路的河岸宅，今年1月的交易揭露，單價甚至僅剩25萬元，和過去遍地開出3、4字頭價格的盛況相比，大相逕庭。

一坪要價22.4萬，你會住五股嗎？Sway直言，總價1500萬，轉換成房租，都能租上好幾年，然而你如果選擇把錢砸在這重劃區，就得要面臨生活機能不方便，甚至是「一邊是祖先、一邊是快速公路」，在氣場和噪音影響下整天心神不寧，結果就是急著轉手，同樣短短兩年賠200萬，價差能買一台賓士。

永慶不動產五股洲子洋加盟店長高國竹表示，2014年起至今，整個洲仔洋重劃區房價跌幅達2~3成，目前大樓成交單價行情在25~30萬元，靠近水岸、65快速道路也有到35萬的，但重劃區內的產品價格種類多、落差很大。