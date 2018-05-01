好房網News記者王思云／整理報導

敬鵬工業大火後續影響嚴重，也造成附近住宅區空氣品質惡化，而其實離工業區最近的住宅區，便是位在中豐路上的山子嵿段附近，雖然當地有工業區可支撐房價，卻也是這次受濃煙、刺鼻酸臭空氣影響最劇的地方。

桃園市多工業區，這次出事的敬鵬便位在平鎮工業區，有巢氏房屋平鎮民族加盟店店長曾聰升指出，這次大火，首當其衝的住宅區就在中豐路上（台3線）的山仔嵿段地區，居民大多生活以工業區為重心，或是早期就居住在此，工業區可支撐當地房價，區域內的房屋交易成交量也不低。

敬鵬工業大火後續影響嚴重。（好房網News記者張聖奕／攝影）

山仔嵿段地區屬於桃園市平鎮區的最南方，聯外交通可由龍潭交流道、大溪交流道連接國道3號，中豐路北往至中壢、南可達台中豐原。生活機能也到位，區域內麥當勞、家樂福等店家皆有，但規模仍不比市區，學區選擇也較少。

山仔嵿段地區的中豐路。（好房網News記者張聖奕／攝影）

工業區雖可支撐房價，卻經常發生意外，是否會影響當地買氣，曾聰升認為，這類意外只是短暫性的，像是去年發生在中壢的泰豐輪胎火災一樣，並不會有長久的影響，且桃園工業區多以電子、傳統產業為主，平常幾乎不會有太大影響。

不過，山子嵿段地區因鄰近工業區，屬於平鎮外圍地區，曾聰升指出，和中壢、平鎮區公所等市中心相比，房價上，市中心中古大樓行情一坪15～20萬、新成屋25～35萬，總價約800～1000萬；山子嵿段地區就相對便宜2成、當地80%為透天、1000萬內出頭就有，大樓約占20%，約500～600萬，交易成交量還是以市區占多數。