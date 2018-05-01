好房網News記者曾亭皓／基隆報導

基隆市長林右昌上任後，除力推輕軌捷運開發，另外，軍港遷移、國光新臨時站等，皆是市民有感的市景變化。但近日因舊火車站前改變過於倉促，且缺乏宣導，反造成交通大亂，民怨「完全看不懂怎麼開（車）」。

近年因林右昌多項政策，基隆市景有感蛻變，讓不少市民表示感動，不過，近日因基隆火車舊站前的改變甚大，不僅多了新國光臨時站路線，圓環前更是多開通了一條忠一路往孝四路的岔路。以往民眾必須繞過圓環才能前往孝四路，而現在卻開通直行路線，讓民眾直怨，雖然設有交通號誌，但還是看不懂，到底該等紅綠燈，還是繞圓環？

基隆舊火車站前忠一路往孝四路路段開通，但缺乏宣導，民眾：看不懂。（圖／曾亭皓攝）

「多了一條岔路根本看不懂怎麼走」騎車的民眾怨，「在那等感覺蠻怪的，會影響到後方交通」、「這條路開通，圓環還有什麼意義？」、「動線太亂，容易造成塞車」、「應該設交警指揮」、「經過時在那猶豫了一下，不小心變三寶」

基隆市政府交通旅遊處對此表示，由於國光舊站拆除與新國光臨時站啟用，因此開通忠一路貫穿孝四路，雖然開通後確實會影響到圓環的使用，以及造成直行與圓環出來車輛的衝突，但現階段都只是過渡期，目前已於尖峰時段排定交警或義交協助指揮交通，而對於這條路的使用方式，日後也會透過警廣與民眾進行宣導。

基隆民怨，舊站前圓環似乎沒作用了，交通更危險。（圖／好房資料庫）