越改越糟？基隆站前改路民眾看不懂好房網News (2018-05-01 21:33)
好房網News記者曾亭皓／基隆報導
基隆市長林右昌上任後，除力推輕軌捷運開發，另外，軍港遷移、國光新臨時站等，皆是市民有感的市景變化。但近日因舊火車站前改變過於倉促，且缺乏宣導，反造成交通大亂，民怨「完全看不懂怎麼開（車）」。
近年因林右昌多項政策，基隆市景有感蛻變，讓不少市民表示感動，不過，近日因基隆火車舊站前的改變甚大，不僅多了新國光臨時站路線，圓環前更是多開通了一條忠一路往孝四路的岔路。以往民眾必須繞過圓環才能前往孝四路，而現在卻開通直行路線，讓民眾直怨，雖然設有交通號誌，但還是看不懂，到底該等紅綠燈，還是繞圓環？
基隆舊火車站前忠一路往孝四路路段開通，但缺乏宣導，民眾：看不懂。（圖／曾亭皓攝）
「多了一條岔路根本看不懂怎麼走」騎車的民眾怨，「在那等感覺蠻怪的，會影響到後方交通」、「這條路開通，圓環還有什麼意義？」、「動線太亂，容易造成塞車」、「應該設交警指揮」、「經過時在那猶豫了一下，不小心變三寶」
基隆市政府交通旅遊處對此表示，由於國光舊站拆除與新國光臨時站啟用，因此開通忠一路貫穿孝四路，雖然開通後確實會影響到圓環的使用，以及造成直行與圓環出來車輛的衝突，但現階段都只是過渡期，目前已於尖峰時段排定交警或義交協助指揮交通，而對於這條路的使用方式，日後也會透過警廣與民眾進行宣導。
基隆民怨，舊站前圓環似乎沒作用了，交通更危險。（圖／好房資料庫）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Canon Speedlite 430EX III-RT 閃光燈(公司貨)
- DF Flor Eden皮夾 - 巴黎簡約系列羊皮編織款單拉鍊手拿式長
- 【MIZUNO】美津濃 SPEEDFLEX 7.1 羽球拍 4U(73MTB52006)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 18K金 擁愛系列 粉紅剛玉鑽石項鍊
- PLAYBOY- Noir 硬派甜心系列 長肩背包-晶漾黑
- 彩虹 專業水成膜無毒迷你型滅火器 各類火源適用 2入 CNS/SG
- 【HOME MALL-美學線條】5X7尺木心板四抽衣櫃(梧桐色)
- 【chicco】Gro-Up 123成長型安全汽座-品味灰
- 【HP】CF411A /410A 原廠藍色碳粉匣 /適用 M452 / M477
- 【SHISEIDO資生堂】全效抗痕亮采賦活露150ml(送全效抗痕亮
特斯拉為何每分鐘燒掉6500美元？一文看懂融資和未來【北京新浪網】
外媒頭條:引發Facebook醜聞的劍橋分析申請破產【北京新浪網】
比特幣抑鬱患者不斷增加 那些炒幣的韓國年輕人【北京新浪網】
紫光國芯13億元融資獲准 投資者心念收購長江存儲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》