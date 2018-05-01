好房網News記者曾亭皓／採訪報導

機械車位是社區常見的停車位型態，這樣看似省空間的運轉設計，卻造成不少人的困擾。有網友於PTT發文，一日下午，意外被不認識的人，連人帶車困在上升的機械式車位裡，而當下只能大叫、按喇叭求救。機械式車位常因類似案例層出不窮，業者建議，為減少意外發生，除取車時應多注意外，平時也應確認社區有無定期進行保養。

機械式車位釀意外的新聞層出不窮，不論因年久失修故障，還是人為因素造成，總讓人在使用上難以放心。機械車位業者莊姓業務建議，若發生連人帶車受困意外，務必先保持冷靜，並以按喇叭、閃大燈的方式引起他人注意，靜待救援，千萬不可擅自下車，或晃動車位等大動作，以免釀成更嚴重意外。

機械式車位應定期檢測，以策安全。（莊姓業者提供／示意圖與本新聞無關）

莊姓業務表示，機械式車位分為油壓式、雙層橫移式、三層橫移式、簡易式等類型。然而，不論何種類型的機械車位，都應按每月、每季或每年，進行定期保養。保養檢測時，技術人員會先依車位有無水平進行判斷，在觀察四個點的平衡狀況，另外，進行升降測式，依其運轉情形，有無順暢、有無異聲等進行專業判斷。

莊姓業務分享，曾遇過多次受困案例，有的是因為電控失靈，導致車尚未停妥，整部連人帶車被升上去的；還有因為太久沒保養而造成車位、車體損壞的。不過莊說，發生最多的仍以人為因素居多，因此呼籲，取車前應先注意四周，有無其它使用者，確認沒有別人正在使用後再行取車。