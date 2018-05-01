中新網5月1日電 文化和旅遊部網站今日發佈2018年「五一」假日旅遊市場信息。經測算，「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次，同比增長9.3%，實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%。

資料圖：4月30日，山西臨汾，眾多遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布遊覽觀瀑。呂桂明 攝 圖片來源：視覺中國

資料圖：4月30日，山西臨汾，眾多遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布遊覽觀瀑。呂桂明 攝 圖片來源：視覺中國

「五一」假日期間，旅遊市場供需兩旺、運行平穩，基本實現了「安全、有序、優質、高效、文明」的工作目標。市場呈現出以下特點：

一是假日旅遊消費旺盛 鄉村游生態游亮點紛呈。

「五一」期間，全國假日旅遊消費旺盛，旅遊市場持續增長。城市周邊游、鄉村游、生態游成為遊客首選，自駕游火爆，旅遊消費呈現個性化、特色化、品質化、多樣化趨勢。綜合通訊運營商、線上旅行服務商和各地旅遊部門數據，經中國旅遊研究院綜合測算，「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次，同比增長9.3%，實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%。

——天暖遊興旺，花海踏春忙

仲春時節，花紅柳綠、景色宜人，各地群眾紛紛走出家門，到景區景點觀景、踏青、賞花、休閑，放鬆心情，感受美好假日。黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣杜鵑花節開幕，當天到新功杜鵑山旅遊的車輛達到上萬輛，來自周邊縣市的遊客超過3萬人。河南省舉辦「春醒？憶老家，踏青賞花季」活動，洛陽牡丹花、南陽月季花，堯山景區、龍潭峽景區杜鵑花等競相開放，吸引了海內外大量遊客，將活動推向高潮。新疆生產建設兵團舉辦鬱金香花節、桃花節、風車節等假日活動，旅遊市場持續紅火，「五一」期間共接待遊客68.6萬人次，同比增長17%，實現旅遊收入3.16億元，同比增長17.9%。

——農家品美味，鄉村憶民俗

城市遊客選擇去美麗鄉村感受民俗文化，吃農家菜、住民宿、逛廟會等成為備受歡迎的假日體驗。江蘇省舉辦「水韻江蘇，秀美鄉村」系列活動，「來江寧織造幸福」南京江寧鄉村旅遊季、「鄉約姜堰，樂居田園」泰州姜堰鄉村旅遊季、「恆北恆美，梨緣天下」鹽城大豐鄉村旅遊季等同時啟動，吸引眾多遊客前往。浙江省寧海長街山頭村假期遊人如織，遊客們在「歡樂佳田」農莊觀賞五彩花田，參與農活，採摘瓜果蔬菜，開展徒步、野營、燒烤等活動，享受自由自在的農家休閑。安徽省鳳陽小崗村農家院里人頭攢動，花鼓燈表演贏得陣陣掌聲，農事用具、家庭炊具、老舊玩具等勾起陳年回憶，遊客紛紛體驗。

——勝地訪古迹，寓教研學游

文旅融合旅遊產品，研學旅遊、紅色旅遊等成為假日旅遊新亮點，各地古鎮、古街、文化館、博物館等遊人眾多。廣西壯族自治區舉辦合浦海上絲綢之路文化節，民俗表演、漢服展演、南流江玉文化展等文旅活動豐富了旅遊產品內容，合浦郡古城、廉州老街、草鞋村遺址文化教育和體驗區等迎來大量遊客。在四川，親子游、研學旅遊、博物館游火爆，4月30日當天，大熊貓繁育研究基地接待遊客4.4萬人次，同比增長33%，武侯祠博物館接待遊客2.2萬人次，同比增長65%，杜甫草堂博物館接待遊客1.5萬人次，同比增長45%。

——拼假去遠方，慢享好時光

拼假成為假日長線出遊主旋律，遊客利用帶薪年休假與「五一」假期拼成4至8天的長假期實現中長線旅遊。旅行商數據顯示，出境旅遊熱門目的地首推東南亞，如蘇梅島、巴厘島、沙巴島、宿霧島等備受青睞。在中歐旅遊年帶動下，以英國、俄羅斯、義大利、德國、法國為代表的歐洲國家成為拼假出境游熱門選擇。國內長線方面，北京、大連、上海、三亞、杭州、西安、重慶等為熱門旅遊目的地。河北省實施境外旅客購物離境退稅政策，海南省對59國入境遊客實施免簽政策，帶動入境旅遊市場增長。

二是全域旅遊供給多元 優質旅遊體驗升級。

各級旅遊部門努力滿足人民日益增長的美好假日生活需要，按照優質旅遊發展要求，堅持以旅遊供給側結構改革為主線，以大力發展全域旅遊為抓手，全面做好假日旅遊相關工作，取得一系列成果，使廣大遊客假日獲得感、幸福感更加充實，出行更有保障，體驗更加美好。

——增產品，供給更豐富

滿足遊客個性化旅遊需求，大力開發假日旅遊新業態新產品，擴大產品供給質量，推動產品結構不斷優化。山東青島萬達東方影都將影視文化、主題樂園、劇院秀場、高端酒店等業態融合形成旅遊綜合體，吸引市民遊客前往度假休閑。寧夏回族自治區黃沙古渡景區主打原生態自助游，沙漠衝浪、濕地龍舟、羊皮筏子、沙漠駱駝車等旅遊項目受到遊客追捧，沙湖景區推出360度星空帳篷，在沙漠中打造夢幻世界，帶給遊客別樣的沙漠露營體驗。

——優服務，出行更便利

紮實推進「廁所革命」，不斷提升假日旅遊公共服務水平，強化假日旅遊宣傳引導，為遊客出行提供便利。山東省微山湖景區打造無害化生態旅遊廁所，施工方便、安裝迅速，遊客使用便利、沒有異味，既解決了廣大遊客燃眉之急又實現了生態保護，受到一致好評。貴州省「行游貴州」預警提示系統上線試運行，動態發佈各主要景區實時流量及通告信息，引導廣大遊客合理出行；安順黃果樹景區旅遊警察全天候巡邏，及時查處侵犯遊客權益、破壞旅遊秩序的案件，同時提供信息諮詢、糾紛調解、緊急救助等服務，假日期間，多次為走失兒童找到家長、幫助遊客找回財物。

——強監管，市場更規範

創新假日旅遊市場綜合監管機制，實施專項市場整治行動，打造高質量的假日旅遊經營和消費環境。北京全市各部門、各區針對旅遊市場秩序累計出動執法人員25850人次，執法車輛1212台次，檢查旅遊企業278家次，檢查旅遊車輛162車次，檢查旅遊團隊191個，檢查導遊202人次，查處各類旅遊違法違規行為73起，查扣非法一日游小廣告1300餘份，旅遊接待狀況良好。河北、江西等省旅遊部門全體幹部職工放棄休假，在全省範圍內開展旅遊安全生產和旅遊市場秩序督查檢查，及時解決假期中出現的各類涉旅問題，保障旅遊市場平穩運行。

——促文明，氛圍更和諧

堅持正面宣傳，強化教育引導，推動假日文明旅遊再上新台階。湖北省武漢市各景區多措並舉引導遊客文明旅遊，黃陂區木蘭草原景區推出「垃圾換門票」活動，遊客用撿到的垃圾可以兌換實景劇門票，廣大遊客積极參與，景區環境煥然一新；花博彙景區成立志願者服務隊開展衛生巡查、撿拾垃圾、引導指路等服務，並宣傳倡導文明旅遊，提醒遊客愛護環境。四川省閬中古城開展「樹立文明旅遊新風，保護閬中古城遺產」宣傳教育活動，服務小組向遊客發放文明旅遊宣傳冊並引導遊客為文明旅遊標語投票，以喜聞樂見的方式讓遊客了解文明旅遊，樹立良好的旅遊形象。

三是高度重視狠抓安全 旅遊市場運行平穩。

各級旅遊部門積極貫徹落實習近平總書記關於加強「五一」假日旅遊安全保障的重要指示精神，高度重視、切實做好假日旅遊安全工作。假日前，文化和旅遊部印發《關於做好2018年「五一」假期及旅遊旺季安全保障工作的通知》，專門作出工作部署。各級旅遊部門按照通知要求，在節前開展假日旅遊市場安全檢查，督促隱患整改，發佈旅遊安全提示，引導遊客安全出行。假日期間，強化假日旅遊值班值守，隨時應對、處置假日涉旅安全事件。針對假日客流高峰，多地提前採取限流和分流措施，確保遊覽安全。截至5月1日17時，全國旅遊市場運行平穩，無重特大涉旅安全事件發生。