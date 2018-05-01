五一假期全國旅遊接待量1.47億人次北京新浪網 (2018-05-01 21:03)
原標題：五一假期全國旅遊接待量1.47億人次
新京報快訊(記者沙璐) 5月1日，記者從文旅部獲悉，「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次，同比增長9.3%，實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%。
仲春時節，鄉村游火熱，黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣杜鵑花節開幕，來自周邊縣市的遊客超過3萬人。新疆生產建設兵團舉辦鬱金香花節、桃花節、風車節等假日活動，「五一」期間共接待遊客68.6萬人次,同比增長17%,實現旅遊收入3.16億元,同比增長17.9%。
今年五一，文旅融合旅遊產品，研學旅遊、紅色旅遊等成為假日旅遊新亮點，在四川，親子游、研學旅遊、博物館游火爆，4月30日當天，大熊貓繁育研究基地接待遊客4.4萬人次，同比增長33%，武侯祠博物館接待遊客2.2萬人次，同比增長65%，杜甫草堂博物館接待遊客1.5萬人次，同比增長45%。
此外，拼假成為假日長線出遊主旋律，遊客利用帶薪年休假與「五一」假期拼成4至8天的長假期實現中長線旅遊。旅行商數據顯示，出境旅遊熱門目的地首推東南亞，如蘇梅島、巴厘島、沙巴島、宿霧島等備受青睞。
編輯：郭超 王曉琳 校對：陸愛英
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