原標題：甘肅敦煌開啟旅遊旺季 數萬人「五一」暢遊鳴沙山



？？？？圖為5月1日，中外遊客在鳴沙山月牙泉景區觀光遊覽。 王斌銀 攝

圖為大批遊客騎駱駝體驗敦煌大漠風光。 王斌銀 攝

圖為大批遊客騎駱駝體驗敦煌大漠風光。 王斌銀 攝

圖為敦煌鳴沙山上綿延不絕的觀光駝隊。 王斌銀 攝

圖為敦煌鳴沙山上綿延不絕的觀光駝隊。 王斌銀 攝

圖為遊人在敦煌鳴沙山上觀光。 王斌銀 攝

圖為遊人在敦煌鳴沙山上觀光。 王斌銀 攝

圖為月牙泉畔遊人如織。 王斌銀 攝

圖為月牙泉畔遊人如織。 王斌銀 攝

圖為大批遊人在月牙泉畔遊覽。 王斌銀 攝

圖為大批遊人在月牙泉畔遊覽。 王斌銀 攝

圖為敦煌鳴沙山月牙泉景區遊人如織。 王斌銀 攝

圖為敦煌鳴沙山月牙泉景區遊人如織。 王斌銀 攝

今年「五一」小長假期間，絲綢之路歷史文化名城甘肅敦煌鳴沙山下花紅柳綠，春光無限，壯麗的大漠風光吸引了成千上萬的海內外遊客前來敦煌大漠觀光遊覽，形成了當地2018年第一個旅遊高峰。據敦煌市旅遊局統計，4月29日至4月30日，敦煌市六大景區共接待遊客59160人次，其中鳴沙山月牙泉景區接待中外遊客26991人次。王斌銀 攝