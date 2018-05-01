▲針對與多明尼加斷交，金管會表示，對我國金融業影響不大，總曝險僅新台幣5.32億元。（圖／NOWnews資料照）

我邦交國多明尼加1日宣布與中國大陸建交，與我外交關係生變，外交部長吳釗燮隨後宣布我與多明尼加斷交。對於台多斷交，金管會表示，我國金融業在多明尼加的總曝險金額僅新台幣5.32億元，初估斷交對金融業影響不大。

外交部長吳釗燮指稱，由於中共提供「天文數字」的貸款金額給我邦交國多明尼加，這筆天文數字，對於我邦交國是很大的誘惑，因此讓多明尼加宣布與大陸建交，而台多斷交後，我方會要求多明尼加關閉外交使館。

對於與多明尼加斷交的影響，金管會表示，我國金融業目前未與多明尼加有互設據點，兩國金融往來不密切，初估多明尼加斷交對金融業影響不大。

金管會進一步說明，我國金融業對多國曝險5.32億元，其中銀行總曝險1500萬元，保險業投資5億1700萬元，若以銀行業來看，銀行對多國曝險金額0.15億元，占整體銀行業總資產46兆元比例相當低。