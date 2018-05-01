大樂透第107039期獎號中央社 (2018-05-01 20:56)
（中央社台北2018年5月1日電）大樂透第107039期今晚開獎。中獎號碼為8、46、29、49、33、34，特別號19。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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