國金策略李立峰：不是底部 但是接近市場底部

市場等待多時的資管新規正式稿終於落地，較去年11月份的意見徵詢稿而言，資管新規最核心的「統一監管、產品凈值化、去槓桿」等大的原則並沒有變，核心目標依舊是「破剛兌、控分級、降槓桿、禁資金池、除嵌套、去通道」。

海通荀玉根：資管新規落地 擔憂減緩轉機初現

4月過去了，市場整體下跌，上證綜指跌2.7%、萬得全A跌3.7%、上證50跌2.5%、創業板指跌5%，萬得全A連續3個月收跌。經歷1月大漲后，A股2月受到美股大跌影響出現急跌，3-4月中美貿易摩擦不斷升級，加上3月國內中微觀基本面數據較差等負面因素影響，A股跌跌不休。

廣發策略：盈利體現韌性 A股開啟新一輪產能擴張周期

A股剔除金融的2017年報利潤增速為32.3%，2018一季報利潤增速下滑到23.7%；一季報收入增速大幅下滑，但成本增速下滑幅度更大，使得利潤增速維持高位；「供需穩態」下，預計全年利潤增速18.2%。

興證策略：短期將迎反彈窗口 持續看好大創新

美國的貿易制裁實際上進一步凸顯了我國從國家層面支持發展相關高端技術產業的必要性和緊迫性，「中興事件」進一步提升了這種緊迫性，大創新行業有望持續獲得國家戰略支持而迅速發展，主攻方向更加清晰。

方正策略：曙光初現 A股將迎來一次難得介入機會

均衡配置，放棄成長和價值風格之爭，業績風格才是王道。目前市場對於風格的分歧巨大，風格分化的背後實際上是對於經濟增長、流動性以及業績預期的變化，成長股經過修復之後，估值已經和價值接近，不建議繼續糾結於成長和價值風格，業績才是最終的風格。市場經過前期下跌之後，將迎來一次難得介入機會，因此是一個希望之春，白馬股做底倉，繼續賺業績的收益，增加TMT、軍工、醫藥來進攻。