原標題：「五一」假期廣鐵發送旅客695萬人次



中新網廣州5月1日電 (記者 郭軍)記者1日從廣鐵集團獲悉，今年「五一」小長假期間，廣鐵集團發送旅客695萬人次，同比增長9%，管內10多條高鐵發送475萬人次，約佔總發送量68.4%。最高峰日為4月29日，發送旅客量突破190萬人次，攀上歷年「五一」假期當日發送旅客量峰值。

5月1日，鐵路廣鐵集團迎來節后返程高峰，當日廣鐵發送旅客189萬人次，其中，廣州南站發送旅客29萬人次，到達旅客25萬人次；深圳北站發送旅客16萬人次，到達旅客14萬人次；長沙南站發送旅客12萬人次，到達旅客11萬人次，客流呈現短途雙向流動趨勢，廣珠、廣深、長株潭等城際線火爆，武漢、廈門等旅遊熱門方向高鐵持續受到熱捧。

為應對返程客流高峰，廣鐵5月1日繼續加開普速旅客列車27.5對，重聯動車252對，同時在各大車站特別設立「急客通道」，開闢愛心專區，服務老人、兒童、孕婦、母嬰、殘疾人士等特殊群體，提供兒童娛樂、哺乳專區、大件行李協助、行動不便者送站、便民服務包、救急藥箱、醫療器械等服務。

鐵路部門提醒廣大旅客朋友，從4月起至7月上旬因廣佛環線城際軌道施工，廣州南站東出發平台臨時封閉。道路封閉期間，請車輛及行人盡量從車站南站南路、南站北路的地面及地下停車場落客。(完)