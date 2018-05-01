原標題：廣東梅州至柬埔寨暹粒航線通航



？？？？5月1日，一架由柬埔寨暹粒至廣東梅州的飛機降落在梅縣機場。溫竹蘭 攝

中新網梅州5月1日電 (程景偉 陳美標 李杏)5月1日，一架由柬埔寨暹粒至廣東梅州的飛機降落在梅縣機場，標誌著梅州至柬埔寨國際航線正式開通，這是梅縣機場繼印尼雅加達、泰國芭提雅及曼谷后開通的又一東南亞航線。

據介紹，該航線由柬埔寨天空吳哥航空公司執飛，機型為A320，班期為每隔5天一班，具體時刻為當地時間12時30分從暹粒起飛，日期:17時15分從梅州起飛，空中飛行時間約2小時40分鐘。

廣東梅州至柬埔寨國際航線5月1日正式開通。溫竹蘭 攝

廣東梅州至柬埔寨國際航線5月1日正式開通。溫竹蘭 攝

暹粒是世界第八大奇迹吳哥窟的所在地，近年當地旅遊市場發展迅猛。此次航班的開通，將為梅州市民前往東南亞提供新的出行選擇，也使得東南亞人士更便捷地來到梅州，有助於促進兩地間經貿往來特別是旅遊文化的交流與發展。

廣東梅州是著名僑鄉，東南亞地區分佈著眾多祖籍梅州的僑胞。(完)