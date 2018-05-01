原標題：「五一」假期河南生態游火爆 鄉村游凸顯



？？？？「五一」假日期間，河南省東部的芒碭山旅遊區掠影。 羅帥 攝

中新網鄭州5月1日電 (記者 董飛)今年「五一」小長假截至1日已收官。河南省旅遊局消息稱，假日期間，該省天氣總體晴好，生態旅遊火爆，鄉村旅遊凸顯，全域旅遊展現美好的前景。

河南省旅遊局統計數據顯示，節日期間全省遊客接待量2035萬人次，同比增長41.5%，實現國內旅遊收入125.2億元，同比增長56.6%。

官方發佈的《河南「五一」假日旅遊綜述》稱，「五一」期間，各大景區供給有力，人氣爆表，傳統熱門景區依然火爆，雲台山景區日均遊客量突破6萬。芒碭山啟動「第三屆小鎮攝影季」，吸引國內外知名攝影師攜精品前來展出與交流，通過攝影魅力展示人文歷史、鄉土景觀。

上述「綜述」分析稱，遊客出遊方式日趨多元。隨著旅遊與文化、體育、農業等相關產業的融合，80后、90后、00后中青年遊客已成為主流群體，龍門石窟等文化旅遊景區尤為突出，體現出新一代人群旅遊審美情趣的變化。

河南省中西部的魯山阿婆寨景區「西遊記系列」表演，引遊人圍觀。 張旭 攝

河南省中西部的魯山阿婆寨景區「西遊記系列」表演，引遊人圍觀。 張旭 攝

以健身、休閑、戶外為主的城市周邊游、鄉村游、生態游正在成為假日旅遊熱點，部分生態度假區外地遊客已多達8成。輝縣寶泉大峽谷以高達98%的植被覆蓋率，吸引了無數遊客暢遊山水、體驗民俗、欣賞美景。以信陽新縣為代表的鄉村旅遊持續火爆。

分析認為，文化旅遊強勢崛起。節日期間，河南多地積極推進文化和旅遊融合發展，全省文化旅遊市場不斷呈現新亮點。許昌三國文化景區推出了魏王巡遊、非物質文化遺產展示、豫劇表演等活動，曹魏古城、春秋樓、曹丞相府串點成線，深深巷陌，遊人如織。

「五一」假期是青少年開展研學旅行的好時機，河南多地開發了精細化、差異化、特色化等研學旅遊優質產品。節日期間，共有來自京津冀等地區的百余組研學團，到河南開展研學旅遊活動，有力推動了「旅遊+教育」跨界融合和創新發展。(完)