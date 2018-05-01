國家非遺陸豐正字戲精品劇《媽祖》首登「媽祖故里」獻演北京新浪網 (2018-05-01 20:48)
原標題：國家非遺陸豐正字戲精品劇《媽祖》首登「媽祖故里」獻演
？？？？國家非遺陸豐正字戲精品劇《媽祖》首登「媽祖故里」獻演。 陳啟任 攝
中新網莆田5月1日電 (陳啟任 黃賢嘉 蔡金兵)首批國家級非物質文化遺產——正字戲精品劇《媽祖》4月30日、5月1日連續兩晚在「媽祖故里」福建省莆田市湄洲島獻演。
湄洲島是媽祖文化的發源地。媽祖信仰自宋代於中國東南沿海興起，發展至今遍布東亞、東南亞地區，海內外信眾逾兩億人。陸豐正字戲是國家珍稀劇種，精品劇《媽祖》由陸豐市委宣傳部指導策劃出品，特聘請國家級非遺項目正字戲代表性傳承人彭美英擔任劇本改編、導演，多名戲曲專家組成主創團隊精心打造而成。
國家非遺陸豐正字戲精品劇《媽祖》首登「媽祖故里」獻演。 陳啟任 攝
廣東陸豐市政協主席彭薏菁，湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金讚，中共湄洲島國家旅遊度假區工作委員會黨工委委員、政法委書記方國成，中華媽祖文化交流協會副秘書長、陸豐市媽祖文化研究會會長林永欣，莆田湄洲、陸豐兩地相關部門以及來自世界各地的遊客、信眾觀摩了整場演出。
據了解，正字戲精品劇目《媽祖》根據海內外廣為流傳的媽祖故事編創而成，改編自天津京劇院同名劇本。該劇描述了主人公林默娘治虐疾，鬥風妖，救海難，為護佑漁民，消滅風妖海怪，捨身溺海，最後被奉為大海保護神——媽祖。
國家非遺陸豐正字戲精品劇《媽祖》首登「媽祖故里」獻演。 陳啟任 攝
彭薏菁表示，陸豐正字戲精品力作《媽祖》充分挖掘源遠流長的媽祖文化，向當代社會傳遞「立德、行善、大愛」的高尚精神。此次在湄洲島演出，是進一步弘揚中華優秀傳統文化，加強兩地文化交流，參與「一帶一路」建設的有益探索和生動實踐。(完)
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