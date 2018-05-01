原標題：「五一」小長假廣州白雲機場口岸出入境客流同比增長約15％



？？？？廣州白雲機場口岸5月1日迎來旅客返程高峰 王涵 攝

中新網廣州5月1日電 (郭軍 王涵)5月1日是「五一」小長假的最後一天。據白雲出入境邊防檢查站消息，廣州白雲機場口岸當日迎來旅客返程高峰，截至當日下午5點，假期三天該口岸出入境客流總量將近13萬人次，較去年同期增長約16%，使用出入境自助通關旅客總數突破3.7萬人次，較去年同期增長約130%。

白雲邊檢站有關負責人介紹：「因廣交會客商、『五一』假期客流雙向影響，白雲機場口岸出入境客流有所增多。此外，近期白雲機場加開加密了一些航線，如孟加拉優速航空承運的廣州直飛達卡航班、俄羅斯伊克亞航空承運的廣州至莫斯科航班等，也一定程度上增加了客流。」

為確保旅客順暢通關，白雲邊檢站貫徹國家移民管理局專門部署，為廣大出入境旅客提供高效通關服務，在旅客高峰期到來前開足所有查驗通道，最大限度提高通關效率，縮短旅客候檢時間，確保不發生擁堵；充分利用自助通關係統、旅客信息預報系統等科技手段，提高口岸通行能力和效率；加強旅檢現場的組織引導，維護口岸正常通行秩序，安排警力為需要特殊照顧的老人、兒童以及其他行動不便的旅客提供切實必要的幫助。雖然客流增大，但「五一」期間白雲邊檢出入境現場秩序井然、未見擁堵。

「『五一』期間，我們民警都堅持24小時值守，確保開足查驗通道，為出入境旅客提供高效便捷的通關服務。」白雲邊檢站執勤民警於歌告訴記者，同許許多多邊檢民警一樣，「五一」期間，於歌也放棄了與家人團聚的機會，堅守在崗位上。「因為白雲機場24小時通航，熬夜通宵工作早已成為家常便飯，只要在崗位上，就得時時刻刻打起精神。」新婚不久的於歌是一名軍嫂，與在外地執勤的丈夫長期兩地分居，節日期間，兩人相隔千里，但同樣堅守在各自的崗位上。

廣州白雲機場口岸5月1日迎來旅客返程高峰 王涵 攝

廣州白雲機場口岸5月1日迎來旅客返程高峰 王涵 攝

據了解，目前白雲邊檢出入境自助查驗通道已全部啟用，並相應設置了出入境記錄憑證自助列印設備，符合條件的旅客可自助「刷」開國門。

「早上臨出發前還擔心因為遇到返程客流高峰需要長時間候檢，沒想到入境時一點都沒有『排長龍』，我們用電子護照可以使用自助通道，短短10秒鐘就『回國』了，太方便了。」利用假期帶家人前往泰國旅遊的陳先生告訴記者，「我們在國外排隊過關都要排半天，還是國內先進。」(完)