原標題：「五一」假期北京服務消費受青睞



中新社北京5月1日電 (記者 杜燕)今年「五一」假期三天，北京市商務委員會重點監測的60家商業服務業企業累計實現零售額25.2億元(人民幣，下同)，同比增長6.2%。其中，服務消費成為節日消費熱點。

北京市商務委員會1日介紹說，「五一」假期，北京市場上糧油、蔬菜、豬肉等生活必需品市場貨源充足、供求平穩，實體零售和網上零售紛紛「出招」吸引消費者。

記者了解到，諸多傳統零售企業圍繞春夏服裝、家用電器、旅遊用品等消費熱點開展促銷活動，像首創奧特萊斯36小時不打烊，滿額送禮品及大額現金券；物美超市百餘款商品五折促銷，另有多款旅遊用品、休閑食品特價等。

網上零售促銷更是「加碼」。一些網路零售企業圍繞低價、精品、服務等開展促銷活動，像京東商城啟動「五一嗨遊記」「京東家裝節」「電器盛宴沸騰五一」等活動，車用百貨、戶外用品、家用電器等多品類商品大幅優惠促銷；蘇寧易購以彩電類商品作為發力點，推出多款特價商品；國美在線則全場家用電器滿千元減百元，部分廚具兩件五折。

監測數據顯示，假日期間，家用電器、服裝、食品、金銀珠寶首飾等商品成為消費熱點。像首創奧特萊斯、燕莎奧特萊斯合計零售額同比增長15%以上，合計客流量同比增長17.7%；卜蜂蓮花等企業零售額同比增長10%左右。據北京市電子發票信息服務平台數據顯示，4月29日至30日共開出家用電器及音像製品、服裝、食品、金銀珠寶等重點商品電子發票16.4萬張，同比增長55.8%。

值得一提的是，體育健身、文化娛樂、美容美髮等服務消費日益成為消費時尚。具備多種服務功能的重點商圈及購物中心等商業服務場所成為眾多市民假期消費的重要選擇，客流明顯上升。數據顯示，僅4月29日當天，9家購物中心客流量較同期增長7.2%，像位於海淀區的新中關購物中心電影、教育類、美容美髮三類服務型消費額同比增長近30%。

「吃」是京城人在假期不可或缺的「消費」。數據顯示，假期三天，家庭宴、親友宴、旅遊餐等餐飲消費需求帶火京城老字號餐飲和大眾餐飲生意。像眉州東坡酒樓、東來順、金鼎軒等餐飲企業營業收入同比增長15%以上；北京市電子發票信息服務平台數據顯示，假日三天，京城餐飲類電子發票額同比增長1倍以上。(完)