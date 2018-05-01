「五一」和廣交會客流疊加 廣州出入境客流呈「雙高峰」北京新浪網 (2018-05-01 20:49)
原標題：「五一」和廣交會客流疊加 廣州出入境客流呈「雙高峰」
廣州出入境客流呈「雙高峰」 池琳瑛 攝
中新網廣州5月1日電 (蔡敏婕 池琳瑛)受「五一」小長假和廣交會的雙重影響，廣州出入境客流呈「雙高峰」。截至5月1日18時，廣州邊檢總站小長假三天期間出入境旅客達16.25萬人次，較去年同期增長14.52%。
今年「五一」小長假(4月29日至5月1日)，不少旅客選擇出境旅遊，廣州白雲國際機場、天河廣九直通車、蓮花山客運港、南沙客運港等口岸出入境日前客流呈現雙向高峰。
小長假三天出入境客流較去年同期都呈現增長狀態，4月29、30日，廣州邊檢總站出入境旅客達13萬人次，較去年同期增長15.45%。
在白雲國際機場和天河廣九直通車口岸現場，不少符合條件的旅客選擇了更為便捷的自助通道，旅客只需刷證件、按指紋、拍拍照，一般7至10秒即可通關，有需要的旅客還可自助列印當日當次的出入境記錄憑證。
「現在我出入境都走智能自助通道，不愧是高科技，速度真快。」一位剛從巴厘島回來的小夥子稱。
為應對客流高峰，廣州邊檢總站提前掌握航班人員信息，預測高峰時段及人數，及時增派警力支援勤務，科學調整海內外旅客通道比例，引導符合條件旅客使用自助通道。
廣州邊檢總站負責人介紹，目前廣州各口岸現場較為繁忙，建議符合條件的旅客盡量使用自助通道，節省通關時間，口岸現場配備了英語、韓語、法語等外語專業的邊檢民警，專門為廣交會客商和廣大外籍旅客提供母語服務。(完)
責任編輯：羅攀
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