雙贏彩第107008期開獎中央社 (2018-05-01 20:48)
（中央社台北2018年5月1日電）雙贏彩第107008期今晚開獎，中獎號碼為21、20、13、10、15、24、8、23、22、16、4、12。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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