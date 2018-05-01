何文杞藝術人生特展 作品流露鄉土情懷客家電視台 (2018-05-01 00:00)
【潘成旺 屏東】
六堆客家文化園區，自4月30日起舉辦「先驅者何文杞的藝術人生」特展，87歲的何文杞，被譽為「具有反省精神的台灣新本土主義畫家」，這次展出作品高達97件，題材流露出鄉土情懷與對社會的反思。
畫中有高屏鄉野的景致、傳統民居的馬背、高聳的玉山以及豐富的客家文化風貌，除此之外，在各種民主運動場合，均能看到何文杞老師的身影，為感謝他在鄉土藝術和投身政治運動的貢獻，客委會特別頒發，貳等客家事務專業獎章及證書。
「感謝何老師。」
客委會主委李永得表示，何老師是早期南部少數，受過現代美學教育的創作者，懷抱著「愛鄉土」的心意，將情感投注於鄉土藝術，也投身政治運動，為台灣的民主努力。
客委會主委 李永得：「他本身對民主的運動，台灣的民主的追求，也非常非常的熱心，他常常會用他的畫，來展現對台灣這塊土地的關懷。」
展場的「先驅．前進」區域，展出藝術家自畫像，還有夫人畫像及「台灣首位女總統蔡英文」，作品完成於2016年，當年何文杞老師已85歲，其後因身體狀況而未再提筆，因此畫展具有特殊的意義。
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