今彩539第107104期開獎中央社 (2018-05-01 20:45)
（中央社台北2018年5月1日電）今彩539第107104期開獎，中獎號碼36、35、38、2、15。3星彩中獎號碼115，4星彩中獎號碼8334。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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