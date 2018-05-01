【張國興 花蓮】

花蓮市明廉國小落實客語教學基礎，利用每星期3次、各半小時的時間，練習客家歌謠，今年獲得全國鄉土歌謠比賽客語組優勝，希望在客家氛圍較隱性的花蓮市，讓鄉土語言逐漸扎根。

明廉國小合唱團，以優美的歌聲詮釋了客家歌謠的柔美，成員從二年級到六年級都有，能夠唱出如此優美的合聲，更是難能可貴。

小朋友 梁芯菱：「很高興可以被選去唱全國賽的歌，很緊張，(很緊張，為什麼？）因為評審老師有一點臭臭的臉。」

合唱團平常只有每星期的三、四、五上午，各半小時練唱，尤其要練到五部合聲，對孩子來講有一定的困難度。

指導老師 李惠敏：「首先會教小朋友，正確的發聲的位置，那麼在音準的部分呢，我們會先請小朋友，跟著鋼琴的聲音來唱，然後告訴他們合聲，合聲有2度、有3度、有4度、5度，然後慢慢的讓他們去認識。」

花蓮市長 魏嘉賢：「所謂的鄉土語言，能夠真正的扎根落實，讓每一個孩子都能夠了解到族語的重要性。」

明廉國小是花蓮市內少數積極推動客家語言的學校，花蓮市公所希望藉由歌謠比賽的參與，讓更多其它學校也能跟進，讓客家的氣氛在市區內逐漸的發酵。