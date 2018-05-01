【鍾志明 苗栗後龍】

興建時引起軒然大波的苗栗縣福祿壽殯葬園區，即將正式營運，當初興建時苗栗縣政府登報承諾，廠商營運10年的權利金，加上回饋金共6160萬，全數交由後龍鎮公所回饋地方使用，但現任縣長徐耀昌日前宣布的金額僅剩1500萬，而且是以獎補助款形式回饋地方，引起地方不滿。

後龍鎮公所召開說明會，表示101年時，苗栗縣政府具體承諾福祿壽殯葬園區，10年權利金4000萬及回饋金2160萬，共計6160萬，要回饋後龍鎮，但縣府日前所發新聞稿，非但隻字未提回饋金，連權利金10年4000萬也縮水為前5年的1500萬，讓鎮公所相當不滿。

後龍鎮長 朱秋隆：「如果縣府是這樣一個處理，我相信我們後龍鎮，尤其是我們南五里那些鄉親，絕對沒有辦法接受，我們希望說，縣府能夠再一次的信守，101年那個時候對我們後龍鎮，所有鄉親的一個承諾。」

龍坑里長 郭貴輝：「所以到目前為止，那縣政府好像對這個回饋金的發放，好像模稜兩可，不是很明朗 沒有很明朗，那地方這些鄉親百姓也非常的擔憂，非常的擔憂，縣政府到底在搞什麼飛機。」

不僅回饋金毫無著落，鎮公所不解的還有回饋地方的款項，應該比照垃圾焚化爐，交由地方成立審議小組，針對主要地區進行建設或補助，縣長卻說要在縣府內成立基金會，以獎補助方式處理。

苗栗縣長 徐耀昌：「在這個部分，我們還是會要求這個民政處，設置一個福祿壽回饋機制的，一個管理基金會，那所有的他們需要的運用這些經費，都必須透過基金會再撥出去。」

後龍鎮公所表示，去年底曾致函縣府，要求在回饋機制未明朗前不得營運，後龍鎮長朱秋隆也說，多次想與縣長見面會談，卻始終未獲回應，101年縣府還在報上登廣告公告周知，如今承諾丕變，地方無法接受。