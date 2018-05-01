國際安全社區認證 壽豐鄉獲得肯定客家電視台 (2018-05-01 00:00)
【張國興 花蓮壽豐】
花蓮縣壽豐鄉在2006年開始發展社區安全計畫，當時以5個村庄作為示範區，2008年首次獲得國際安全社區認證，歷經10年，此計畫已在全鄉15個村庄推動，而在今年壽豐鄉也再度獲得了，國際安全社區認證的肯定。
這裡原本是一處閒置的私人空間，牛犁社區發展協會承租後，成立豐田文史館，再經過環境整理與課程安排，如今已成為了社區內，照顧長者和環境教育的據點。
民眾 黃女士：「(覺得這邊的環境怎麼樣？)還不錯、空氣很好，很自然、空氣又好，起來就聽到鳥聲、鳴叫聲，很自然很好。」
牛犁社區發展協會高齡長者業務承辦人 李旻軒：「它有兼具老人照護的功能，像是每個禮拜都會有固定的課程，然後老人家們聚會休息的場所，跟學習的地方，這邊在對於一些農業，跟植物還有動物，都有一些相關保育的課程。」
碧蓮寺對面的馬路兩旁原本空無一物，造成許多長輩和小朋友，一不小心就摔進排水溝，因此在10年前，牛犁協會種植麵包樹，希望能降低意外的發生。
牛犁社區發展協會高齡長者業務承辦人李旻軒：「長輩他們在騎車跟走路的時候，先看到樹木，馬上就會降低速度，或者是說走路的時候，就不會那麼靠近水溝。」
10多年來協會在鄉內，不斷地提升道路安全，以及對長者、小孩的照顧，希望藉由持續地努力，讓壽豐鄉符合國際安全社區認證的7項指標，打造壽豐成為全縣最安全的生活場域。
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