【潘成旺 屏東】

在經濟部積極媒合下，國內遊戲業龍頭與南台灣10所大學，簽署合作備忘錄，共同宣示培育國際美術人才，未來將透過「美術中心培力計畫」，培育優秀人才並擴大產學合作，推動產業升級與國際接軌。

「這個狀態是生病的狀態，我們手指進行繞圈的動作，它就會幫它打針。」

這是屏東大學電通系學生，自行研發的電子寵物，透過互動遊戲達到療癒效果，還獲得了專利肯定。

屏大電通系學生 李竑翰：「因為長照大家都注重生理方面，心靈陪伴這方面，比較沒辦法兼顧到，所以就想說用寵物。」

「象徵著我們今日合作備忘錄，簽約完成！」

在經濟部的推動下，國內遊戲業者與南部多所大學合作，要將人才培育工作，深入學校，並透過進一步的產學合作，豐富學生的實戰經驗。

智冠科技董事長 王俊博：「未來美術的(人才)需求量，是所有遊戲產業裡面，最大的需求量，因為它占60%的成本，人力的需求也是最大的。」

遊戲業者成立「國際美術中心」，希望能網羅培育數位內容產業的菁英，共同建構「學用並進」環境，達到學術單位、企業界與政府三贏的局面。