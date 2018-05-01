【鍾志明 苗栗三灣】

努力創造特色，偏鄉分校也可以充滿魅力，位在苗栗縣三灣鄉的，錦水國小大坪分校，曾經歷廢校風波，但是在師生的一同努力下，不僅課程豐富多元，今年更獲得教育部，107學年度特色學校甲等肯定，是全台唯一得獎的分校。

在老師的指導下，同學們操作木工機器架式十足，這一堂課程要做菜園的告示牌，同學利用廢木頭切斷磨平，再用雷射雕刻把菜名刻上去，就可以幫菜園標示菜名，大坪分校雖經歷廢校風波，但學校積極發展特色，屢屢受到各界肯定。

苗栗縣錦水國小大坪分校主任 羅錦錚：「那我們的課程主題是以雞菜同榮，然後大坪YOUNG MAKER為主題，那這是我們就是第3次，獲得這個特色學校的榮耀。」

木工部分課程鼓勵小朋友動手做，學校提出計畫向教育部申請經費，購置了各項木工機具，再利用學校周邊樹林的廢木柴，讓同學親自動手做玩具，就連學校養雞的雞舍，都是淘汰的課桌椅所打造。

苗栗縣錦水國小大坪分校學生 黃鉅淞：「(為什麼想做燈？)因為晚上的時候可以拿出去看，照比較黑的地方。」

苗栗縣錦水國小大坪分校學生 林亞璇：「(陀螺)這是我們把木頭切片，然後裝上竹筷子，然後再做一個發射器。」

木工課程老師 王儀華：「就是他今天想到什麼，比如說我今天家裡缺個書架，老師我想做，所以我說好啊！那我們畫個設計圖，那我們就利用這些廢材，他自己想要的，用他的雙手把它做出來，我覺得這個才是最重要的。」

(菜園裡有什麼菜？)辣椒(辣椒)，還有九層塔。」

花圃變成有機菜園，而拔掉的雜草就當成餵雞的食物，讓小朋友身體力行，當個體驗生活的MAKER，課程設計充滿樂趣，不少學生甚至是家長，遠從竹南頭份等地送到這裡就讀，學校積極發展特色課程，用努力讓小小分校成為學習樂園。