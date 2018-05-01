【楊以諾 苗栗】

苗栗縣議會定期會1日正式開始，苗栗縣長徐耀昌進行施政總報告，針對免費營養午餐是否恢復，徐耀昌表示，現階段縣庫財政能力有限，若貿然恢復，只會重蹈過去發不出薪水的窘境，另外竹南大埔的張藥房，可望在今年進行原地重建，議員陳光軒要求徐耀昌，對受害者道歉，徐耀昌則表示，希望讓事件低調落幕，不要再次在傷口上撒鹽。



日前，無黨籍的苗栗縣長參選人徐定禎，開出政策支票，表示當選後，第一件事就是恢復縣內營養午餐，不過苗栗縣長徐耀昌，在縣議會施政總報告中提出，目前苗栗縣政府的財政收支，每收入100元，固定要支出員工薪水63元，弱勢族群國民年金等法定支出19元，其它道路修建與日常行政支出18元，還要額外開源節流，用來支付積欠廠商的款項，若是恢復免費營養午餐等社福，每年得再支付8億元經費，勢必會造成縣府收支不平衡，再次發生付不出薪水的窘境。

苗栗縣長 徐耀昌：「此刻若貿然恢復開辦營養午餐，後續將衍生各項非法定社福支出，要求比照辦理，合計一年需要8億，勢將重蹈2年前發不出薪水，或無法支付廠商款項的覆轍。」

除了財政問題外，會中苗栗縣議員陳光軒則再提大埔事件，陳光軒指出，徐耀昌在3年前，曾在議會質詢時允諾，若張藥房原地重建，願意代縣府道歉，如今張藥房可望在今年就動工重建，徐耀昌是否要出面道歉，徐則回應，希望讓大埔事件低調落幕，別再次在傷口上撒鹽。

苗栗縣議員 陳光軒：「我想很快這件事情就要實現了，所以我想今天請縣長在這邊，跟我們的社會大眾，以及我們大埔的這個張藥房以及這4戶，來表達出您的態度。」

苗栗縣長 徐耀昌：「誰是誰非，說實在的也非我在當縣長，那麼我們現在去開這道會，只不過是凸顯在傷口上撒鹽，誰對誰錯，說實在的社會自有公評。」

徐耀昌雖沒道歉，但強調在任內，絕不會再發生類似事件，會議中則有多位議員仍力挺大埔開發案，認為帶動了竹南的正向發展，試圖為徐耀昌是否道歉做緩頰。