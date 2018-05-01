滬市公司2017財報 淨利年增近兩成中央社 (2018-05-01 20:39)
（中央社台北1日電）上海證券交易所微博帳號「上交所發布」今天指出，滬市公司2017年共實現營業收入人民幣27.97兆元（約新台幣133兆元），年成長14.46%；共實現淨利潤約2.62兆元，年成長18.55%。
「上交所發布」表示，2018年4月30日，滬市有1417家上市公司按期對外披露2017年年報訊息，滬市公司共實現營業收入27.97兆元，年成長14.46%；共實現淨利潤約2.62兆元，年增18.55%，增長率創近年新高。
另一方面，年報也反映出，在落後產能加速出清市場環境下，部分上市公司仍然存在階段性經營困難或風險，70餘家公司出現虧損。
上交所指出，虧損公司普遍存在主營業務不清、歷史包袱較重、轉型方向不明等問題，未來經營存在很大不確定性，投資者需高度關注相關風險。此外，部分上市公司存在規範運作風險。
尤其要注意的是，一些公司的控股股東及其一致行動人，在從嚴監管背景下出現信用風險，利用不同形式損害公司利益，干擾公司經營，甚至直接出現資金占用、違規擔保問題。
對於前述情況，上交所表示，需要繼續從嚴監管，防範出現重大風險。（編輯：陳家倫/林克倫）1070501
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