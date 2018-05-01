【曾宏智 高雄六龜】

過去在客家聚落，只要發現無人認領的骨骸，都會被當地寺廟或善心人士收集起來，共同安置在「義塚」祭祀，在上午結束祭河江的儀式後，地方居民會在下午上山祭祀義塚，然而這項百年傳統的所在地，因為位在交通部觀光局，茂林風景管理處的土地上，目前面臨限期遷出的難題。

就像祭祀家中祖先一樣，準備了滿滿的紙錢，已經布滿灰塵的墓碑，也沒忘記要用清水擦拭。

對一年一度的祭義塚，村民有滿滿的誠意。

這座由地方人自籌興建的義塚，為在外流浪的無主孤魂找到一個家。

六龜居民 徐添興：「從前日本時代，第二次世界大戰的時候，被炮彈炸死的，村民要蓋房子，在山上工作時就把骨骸撿拾起來，古老大人裡頭，有很多骨骸就是這樣來的。」

在山上發現的骨骸有分男女，只要有人發現，會先依性別安置在「暫安室」，一直到祭義塚這一天，才把無主骨骸放進義塚內分開供奉。

六龜勸善堂監察委員 黃增光：「這是在山上發現沒有人祭祀的，沒有人祭拜、沒有主的，知道性別是男或女，女的放在這一邊，男的就放在另一邊，每年祭義塚的時候，就要把它拿進去放。」

六龜勸善堂管委會委員 潘瓊華：「有人和祂講，有人祭祀祂的時候，祂就不會(擾亂)，人如果沒有祭拜祂會變成餓鬼，餓鬼為了生存要出來擾亂人家，我們有經生為祂誦經，讓祂了解 勸祂行善，保佑庄中人身體健康。」

文史工作者 謝宜文：「這就是我們人和人之間，雖然祂和我們沒有關係，但是我們有看到(骨骸)，我們會把它蒐集起來 奉祀祂，這就是人和人之間的一種感情，一個人情，讓這些人老有所終，不要讓祂們在外地流浪。」

沒有血緣關係，卻因為老有所終的善念，村民年年自動自發，讓祭祀義塚的風俗傳了好幾代人，不過這座義塚，位在茂林風景管理處的公有土地上，義塚旁的桃花心木林道，又是許多遊客最愛的景點，茂管處希望在發展觀光的考量下，將公有地上的一座義塚及兩座私墓遷出。

茂林國家風景區管理處副處長 李易蒼：「我們目前這個公告程序呢！最主要是在通知這個墓主，希望說墓主能夠在6月6號，今年6月6號以前自行去遷移，那假如沒有辦法遷移的話，或者是說遷移有什麼困難，我們協助，大家一起來共同解決這些這個遷移的問題。」

六龜勸善堂管委會主委 邱運林：「很沒辦法說，這個歷史這麼久了，是不是 這是之後(茂管處)才買的，這些先賢、先人，在清朝時期就有義塚存在了，是不是 這事情沒有辦法贊成。」

六龜區新寮里里長 朱玉雲：「要是有辦法由茂管處主辦，變成文化古蹟也可以，綠地美化好，一樣是觀光景點，為什麼要遷移，地方全力反對啦！」

民國90年，當時的六龜鄉公所為了增加自有財源，在鄉代會同意下，將土地賣出，成了茂管處所屬的公有地，然而隨著時空背景轉換，為了發展觀光，義塚面臨遷出的命運，而這個匯集，村民慈善心意的百年傳統，也面臨能否延續下去的難題。