【曾宏智 高雄六龜】

農曆3月初7是高雄六龜新威聖君廟，張公聖君的聖誕，每年這個時候，當地信仰中心勸善堂都會前往荖濃溪畔舉辦「祭河江」活動，祭祀溪裡的無主孤魂，祈求一年平安順利，而這個包含送字紙灰、祭義塚的百年傳統，也在民國105年列作高雄市無形文化資產。

用最虔誠的心，將廟裡的神明請出來，有人專責敲鑼打鼓，有人備好金香紙燭，一行人開著貨車，浩浩蕩蕩往荖濃溪畔出發。

用接力的方式，將祭祀用的桌椅擺放好，剛殺好的豬羊也一起用力抬上供桌，因為這是家鄉的大事，庄中村民不分男女，自動上前幫忙。

六龜居民 黃玉珍：「很靈，其實真的很靈，每一個要出外考試的，要做事業的會來求，就是人說的有求必應，很神準，很神準，像我每到初一、十五祭拜時都會準備水果祭祀。」

六龜居民 邱張得金：「我們本庄，我們庄中就要來參加，是啊！庄中有事情，大家就要出來才會團結。」

六龜居民 徐添興：「我們村莊家戶不多，但蓋了很大間的廟，我們新民庄只有數百戶，沒有多少人家，大家都很熱忱，一說什麼時候要祭河江，祂(張公)生日時很熱鬧。」

過去客家人尊崇文字，稱作「聖蹟」，讀書人會將不要的字紙帶到敬字亭去焚燒，在祭河江這一天，村民會先將廟裡，蒐集下來的字紙灰倒入河中。

六龜勸善堂管委會主委 邱運林：「送字紙灰就是感念孔聖先師，我們惜字，字紙沒有亂丟，集中勸善堂的字紙爐，燒燼後的爐灰，就拿來我們的荖濃溪這樣終年流水，像是溪水般的流下去 代代相傳。」

荖濃溪是大高雄的用水源頭，也是六龜居民賴以為生的河流，對在地人來說，祭河江是感謝荖濃溪裡的河神，讓農作灌溉順利、五穀豐收，也是對不幸落水亡魂的慈悲。

六龜勸善堂管委會委員 潘瓊華：「因為這個河川，以前會沖掉我們的田園，這些百姓就求神拜佛，約定每年3月來這祭拜河川，求祂保護境內大家平安，田園不要流失。」

六龜勸善堂管委會委員 詹錦開：「以前祭河江是用乩童起乩，用法術壓制這些孤魂，用法事強壓，現在轉變成，以佛教方式進行就不一樣了，以佛教方式講求安慰，佛祖自然就會幫祂解脫罪孽。」

文史工作者 謝宜文：「新民庄的祭河江有包括送字紙灰，祭河神土地公，還有祭義塚，這個客家文化這麼重要的文化，高雄市歷史博物館，它也看到這一塊，所以在105年那時候，它就把新民庄的祭河江，已經審查通過，登錄成高雄市無形文化資產。」

時代在改變，祭河江的形式也跟著改變，唯一不變的是地方居民敬畏鬼神、悲天憫人的生活哲學，這場被高雄市歷史博物館登錄的無形文化資產，講的是全庄自動自發，共同參與傳統文化的精神。