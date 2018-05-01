？ ？今日，《星球大戰》官推發圖，把光劍當成接力棒交給了鋼鐵俠，以此恭賀《復讎者聯盟3》超越《星球大戰7》，成為北美首周末票房新科冠軍。

？ ？在剛過去的這周末，《復讎者聯盟3》開畫三天狂卷2.58億美元，力破《星球大戰：原力覺醒》保持的北美開畫周末紀錄（2.48億美元）。然而這兩片都屬於迪士尼公司，只不過分別是旗下的漫威影業和盧卡斯影業，迪士尼仍然是最大贏家。