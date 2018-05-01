？ ？《遊俠索羅：星球大戰外傳》是由美國盧卡斯電影有限公司出品的科幻動作電影，由朗·霍華德執導。該片近日發佈幕後視頻，眾主創現身說法，另有超多新鏡頭曝光。

？ ？《遊俠索羅》幕後特輯：

？ ？在視頻一開頭，導演朗·霍華德介紹道：「《遊俠索羅》所展現的世界不同於之前任何的『星戰』電影。帝國控制了一切，每個人都在掙扎著生存。但我們發現了這個無與倫比的自由靈魂。」

？ ？視頻中展現了索羅與他之後的副駕駛楚巴卡初次見面的場面。索羅說：「你需要一個昵稱。」所以，楚巴卡有了「楚伊」這個名字。

？ ？另外，一些外星生物也在視頻中亮相。一處畫面中，一隻巨型蜈蚣怪獸從水中跳出來；另一處地下賭場的畫面中，油滑的蘭多與一個雌性外星生物搞曖昧。

？ ？「龍媽」艾米莉亞·克拉克飾演的琪拉新片段也流出，她對索羅說：「也許我是唯一一個，知道你真正是誰的人。」

？ ？《遊俠索羅》今年5月25日全美公映，中國有望同步上映。

？ ？視頻截圖：

《遊俠索羅：星球大戰外傳》幕後特輯 蘭多與外星人調情

《遊俠索羅：星球大戰外傳》幕後特輯 蘭多與外星人調情

《遊俠索羅：星球大戰外傳》幕後特輯 蘭多與外星人調情