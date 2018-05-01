《靈魂能力6》多喜預告泄露 胸猛女忍者回歸北京新浪網 (2018-05-01 20:40)
深受粉絲喜愛的大胸女忍者——多喜將加入到格鬥遊戲《靈魂能力6》中。
NicoNico上泄露了一段《靈魂能力6》多喜角色的預告片，正式確認這名角色將回歸到系列新作中來。
多喜是《靈魂能力》常駐角色，除了5代外，基本上每一代遊戲都有她的登場。至於5代為何沒有加入，開發商曾解釋說，這是由《靈魂能力5》的時代背景所決定，那個時候多喜太老了而不能太活躍，因此加入了她的徒弟。
《靈魂能力6》的時代設定目前尚不明朗，不過看起來似乎是前傳性質或者是重新設定了時間線。從目前公佈的角色看，本作看起來發生在《靈魂能力2》之後但又在其他遊戲之前。這麼看，多喜的回歸就非常自然。
多喜的戰鬥風格是她喜歡使用雙劍，也有一些忍者能力。
《靈魂能力6》採用虛幻4引擎開發，將於2018年內發售，登陸PC Steam， PS4和Xbox One。
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