美股盤前─指數期貨盤前整理 Fed政策會議今日開始鉅亨網 (2018-05-01 19:59)
【鉅亨網編譯郭照青】
美國聯準會 (Fed) 為期二天的政策會議今日開始舉行。週三，會議結束後，Fed 將公布利率決議。
3 月，Fed 決議升息一碼。
分析師預期 Fed 今年將升息三次，但 Fed 於 3 月暗示，未來幾年，升息次數可能略高於預期。
全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨進行整理。許多國家股市今日休市。
倫敦 FTSE-100 指數於早場交易中，上漲約 0.5%。在亞洲，日經指數小幅收高。
週一，美國股市下跌。道瓊收低 0.6%，S&P 500 與 Nasdaq 雙雙下跌約 0.8%。
經濟數據方面，台北時間 22:00 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 3 月製造業指數。
週五，美國將公布 4 月就業報告。
今日收盤後，蘋果將公布第一季財報。
預期該公司將宣布計畫回饋股東 1000 億至 1500 億美元。但這並不足以安撫投資人對 iPhone 的擔憂。
蘋果股價於 4 月下跌，一家晶片供應商警告蘋果主要產品需求持續疲弱。許多分析師亦隨之調降 iPhone 交貨預估。
分析師平均預估，3 月結束的一季，蘋果的 iPhone 銷售量為 5300 萬支，小幅高於去年同期的 5080 萬支。
蘋果總銷售額預估上升 15% 至 610 億美元。
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