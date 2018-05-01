原標題：柬埔寨奉辛比克黨主席表示為國家和平努力



中新社柬埔寨馬德望省5月1日電 (記者 黃耀輝)柬埔寨奉辛比克黨主席諾羅敦·拉那烈1日在馬德望省艾普農縣與支持者和居民座談時批評某些政客過去不重視團結，表示自己將盡最大努力爭取國家和平。

拉那烈說，我現在所做的一切，是為了國家能夠持久和平。他稱自己曾與居住在美國的同胞們說，柬埔寨懂得團結，就不會出現不團結的事。

柬埔寨大選已進入倒計時，4月30日奉辛比克黨在國家選舉委員會領取了政黨和候選人登記註冊申請書，但尚未呈交第6屆大選候選人名單。拉那烈王子也未披露是否參加大選，但他深信今年7月的大選會順利舉行。他說，奉辛比克黨也將在大選中取得好成績。

奉辛比克黨，由柬埔寨國父西哈努克於1981年創建，並任主席，前身為「爭取柬埔寨獨立、中立、和平與合作民族團結陣線」(按法文字母縮寫簡稱為奉辛比克)。1992年改為現名，拉那烈任主席。

資料顯示，今年2月25日奉辛比克黨、柬人民黨、柬埔寨青年黨、高棉民族團結党參加了第四屆參議院選舉，柬人民黨贏得62個議席中的58席。

根據柬埔寨法律規定，柬埔寨新一屆參議院設62個議席，其中58席由投票產生，兩席由國王委任，兩席由國會委任。(完)