原標題：水俁病正式確認62周年 日本水俁市舉行紀念儀式

中新社東京5月1日電 據日本媒體報導，1日為水俁病正式被確認62周年紀念日，日本熊本縣水俁市舉行水俁病死者悼念儀式。

悼念儀式在位於水俁市的「水俁病犧牲者紀念碑」前舉行，水俁病患者和死者家屬約650人參加，今年記載著水俁病患者的名簿上又新添加4個名字，名簿收藏在紀念碑中，出席者對著紀念碑進行默哀。

據統計，截至上月27日，日本熊本縣和鹿兒島縣得到官方確認的水俁病患者共有2282人，其中1931人已過世。而截至今年3月底倖存者的平均年齡也已達到78.3歲。此外，熊本縣和鹿兒島縣還有1933位疑似患者在等待官方的認定結果。

日本環境大臣中川雅治在悼念儀式上為政府未能防止水俁病傷害範圍擴大表示歉意，而當時污染企業的代表也來到現場，作為代表之一的后藤舜吉社長表示，對患者等的賠償責任是今後的重要課題。

水俁病是汞引起的環境公害病，因上世紀50年代首先發生於日本水俁灣附近的漁村而得名，患者通常會出現手足麻痹、步行困難等癥狀，他們甚至還會痙攣、神經錯亂。這種病症的原因是當地工業排放的廢水中含有大量的汞，汞的化合物經食物鏈進入了人體。（完）