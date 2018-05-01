（中央社記者邱柏勝台北1日電）我國首度由政府啟動中國鋼品「雙反」調查，財政部今天重申，啟動雙反調查是為了維護國內鋼鐵業者權益，並爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得美方豁免調高關稅，但目前仍在損害調查階段。



財政部4月16日公告對自中國大陸產製進口的特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不袗冷軋鋼品進行反補貼調查；另外對不袗熱軋鋼品及特定碳鋼冷軋鋼品進行反傾銷及反補貼（雙反）調查。



這也是首度由政府啟動雙反調查，引發立委關切，為此立法院財委會召委、國民黨立委曾銘宗安排財政部長許虞哲明天赴立法院，就此議題專題報告，報告內容今天出爐。



根據報告內容指出，為因應美國依「貿易擴張法」調高鋼鐵產品的輸美關稅，且歐盟亦對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查，為避免中國大陸為了去化鋼鐵產品過剩產量，低價出口鋼鐵產品至台灣，導致國內產業遭受損害，經濟部已檢送自中國大陸進口的相關鋼鐵產品清單，以及對我國產業損害相關資料，建議財政部對自中國大陸產製進口的鋼品進行反補貼及反傾銷調查。



報告指出，依財政部關稅稅率審議小組4月11日審議會議結論，中國大陸銷台5項鋼鐵製品已達補貼、傾銷及損害台灣產業的合理懷疑，符合展開調查要件，決議進行調查，並於4月16日公告。



財政部次長蘇建榮今天接受中央社記者訪問時表示，美中貿易衝突升溫，不僅美國調高鋼鐵製品輸美關稅，歐盟也對鋼鐵產品啟動防衛措施調查，中國產製鋼品若無處去化，可能傾銷台灣，進而損及國內業者利益，「那時再啟動調查就晚了」。



此外，蘇建榮表示，財政部啟動雙反調查，目的也是為了爭取台灣輸美鋼品能獲得美方豁免調高關稅，同樣是基於保障國內業者的權益。



依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，經濟部應於接獲財政部通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部。蘇建榮表示，目前全案交由經濟部調查中，財政部尚未收到經濟部的調查認定結果。



關務署官員則表示，按時程來看，經濟部應會在5月底將初步調查結果通知財政部，若經認定有損害台灣產業，財政部應於接獲經濟部通知隔日起70日內，作成有無補貼或傾銷的初步認定，屆時將決定是否臨時課徵平衡稅及反傾銷稅。（編輯：林沂鋒）1070501