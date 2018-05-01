【中央網路報】

新北市積穗國小國際文教中心越南新住民老師杜綺華與小朋友。〈記者葉大方攝〉 為家長了解推動多元文化及國際教育成果，新北市教育局今日於積穗國小等九所學校國際文教中心辦理多元閱讀好馨情活動，透過志工媽媽導覽文物、解說及參與親師生共同品嘗新住民家鄉茶點與美食等活動，享受親子共讀的感恩時光。教育局長林奕華表示，多元閱讀好馨情活動於九大分區國際文教中心，文山分區大豐國小、七星金龍國小、淡水分區淡水國小、三鶯分區樹林國小、瑞芳分區瑞芳國小、三重分區忠義國小、板橋分區文德國小、雙和分區積穗國小、新莊分區裕民國小舉行。她說，家長參觀多元文化主題展，透過志工媽媽導覽文物、解說各國文化特色、導讀多元繪本，及參與親師生共同品嘗新住民家鄉茶點與美食等活動，享受親子共讀的感恩時光。在積穗國小國際文教中心安排由越南新住民老師杜綺華、志工媽媽分別導讀越南及菲律賓故事繪本，許多學生徜徉在生動的故事情節，格外有溫馨的一幕。林奕華說，小凱是獲得積穗國小獎助金的小六生，在導師及任教老師一致推荐下脫穎而出，能有今日的表現，來自越南的媽媽和學校團隊功不可沒，小凱從小四開始上越南語課程，開始願意在家跟母親分享學校的點點滴滴，大幅提升自信心，也變得更開朗活潑。〈記者葉大方報導〉