多元閱讀好馨情 親子共讀感恩中央網路報 (2018-05-01 19:32)
教育局長林奕華表示，多元閱讀好馨情活動於九大分區國際文教中心，文山分區大豐國小、七星金龍國小、淡水分區淡水國小、三鶯分區樹林國小、瑞芳分區瑞芳國小、三重分區忠義國小、板橋分區文德國小、雙和分區積穗國小、新莊分區裕民國小舉行。
她說，家長參觀多元文化主題展，透過志工媽媽導覽文物、解說各國文化特色、導讀多元繪本，及參與親師生共同品嘗新住民家鄉茶點與美食等活動，享受親子共讀的感恩時光。
在積穗國小國際文教中心安排由越南新住民老師杜綺華、志工媽媽分別導讀越南及菲律賓故事繪本，許多學生徜徉在生動的故事情節，格外有溫馨的一幕。
林奕華說，小凱是獲得積穗國小獎助金的小六生，在導師及任教老師一致推荐下脫穎而出，能有今日的表現，來自越南的媽媽和學校團隊功不可沒，小凱從小四開始上越南語課程，開始願意在家跟母親分享學校的點點滴滴，大幅提升自信心，也變得更開朗活潑。
〈記者葉大方報導〉
【中央網路報】
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