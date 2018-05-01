全國電子設計創意賽 龍華科大奪冠中央網路報 (2018-05-01 19:32)
龍華科大電子系主任朱國志表示，賽事區分電子類、資通類、綜合類及行動APP及大數據分析類，全國大專院校電子相關科系學生踴躍參賽，共有一百二十八組入圍決賽，競爭非常激烈。龍華科大計有八組參賽團隊入圍，並奪得電子類冠軍、綜合類特別獎，在四大類中各獲得一項佳作，一冠一特四佳作的獲獎成績，全方位表現相當均衡及優異。
龍華科大由吳常熙及闕河立兩為老師實驗室團隊的「具穴位按摩及診斷功能之十二筋絡筆」獲得電子類冠軍，團隊成員包括，鍾政勳、張宏洲、陳思維、林昱銘、蔡宗祐、王友廷。
「具穴位按摩及診斷功能之十二筋絡筆」研究主要針對現代人生活忙碌，往往對於自己身體健康狀況過於忽略，難得到大醫院做個身體檢查，除了得提前安排時間，也不允許很頻繁地進行健檢，無法即時掌握自身的健康狀況。
獲得孕龍科技特別獎的「全自製四旋翼飛控系統」，團隊成員是翁仕鴻、黃健瑋、張慶華、謝易杰、鍾祐奇。由於無人四旋翼飛行器的發展已經逐漸成熟，以前大部分使用在軍事等特殊目的，近年開始適用於拍攝空中景象、地形探查等民生用途。〈記者葉大方報導〉
【中央網路報】
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