新北客家桐花祭 週日桐在樹林遊山佳中央網路報 (2018-05-01 19:33)
樹林區長林耀長表示，桐在樹林遊山佳活動除了山佳百年火車站可以參觀到舊式日劇時期建築的車站樣貌外，在前站的闖關點鐵道公園可以和老舊的煤斗車合影留念，沿途經過的山佳街也充滿著有趣的3D彩繪可供互動打卡。
後站的闖關點除了欣賞夫妻樹，也可在道山宮的觀景平台眺望山佳地區以及在護國吉祥寺體驗宗廟文化，前三百名完成闖五關集滿五章民眾，送客家美食艾草粄和紅麴。
同時，在山佳火車站前廣場有許多精彩的表演節目，周圍有販售客家傳統美食及樹林在第名產紅麴產品，而體驗區有客家擂茶DIY體驗、桐花人體彩繪，讓桐花在臉上或手上綻放，是一種特殊的體驗，是週日親子戶外活動首選。
至於樹林區賞桐秘境，林耀長說，可到鹿角溪公園至客家藝文館兩旁木棧道，或是樹林往鶯歌方向在民和街及德和街部分路段都有飄五月雪的美景喔，此處桐花多生長在高處，可遠眺山林欣賞美麗的桐花。〈記者葉大方報導〉
【中央網路報】
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