中國文藝獎章揭曉 周澄等24人獲獎 5/4表揚中央網路報 (2018-05-01 19:38)
台北訊:第五十九屆中國文藝獎章昨天揭曉。計有周澄等廾四人獲獎，他們將於五月四日下午在台北市三軍軍官俱樂部接受表揚。獲獎名單如下：
一０七年榮譽中國文藝獎章獲獎人：
戲劇類：廖瓊枝
文化類：愚溪
藝術類：周澄
音樂類：張己任
第五十九屆文藝獎章獲獎人
文學創作獎（文學評論類）：楊宗翰
文學創作獎（詩歌類）：賴文誠
文學創作獎（新詩類）：王素峰
美術創作獎（油畫類）：王瓊麗
美術創作獎（水彩類）：劉國正
美術創作獎（書法類）：徐享捷 、龔朝陽
美術創作獎（攝影類）：張永隆
美術創作獎（兒童繪本類）：黃思惠
舞蹈獎（舞蹈編導類）：陳姿宇
戲劇獎（戲劇教育類）：劉慧芬
戲劇獎（戲曲創作類）：林建華
戲劇獎（國劇表演類）：張珈羚
戲劇獎（歌仔戲表演類）：鄭芷芸
戲劇獎（影視設計類）：蔡長青
戲劇獎（劇場設計類）：鄭孝先
戲劇獎（演藝教育類）：朱逸群
曲藝獎（民俗類）：王騰懋（王一明）
文藝工作獎：劉小華
海外文藝工作獎（美國）：彭南林
【中央網路報】
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