台北訊:第五十九屆中國文藝獎章昨天揭曉。計有周澄等廾四人獲獎，他們將於五月四日下午在台北市三軍軍官俱樂部接受表揚。獲獎名單如下：



一０七年榮譽中國文藝獎章獲獎人：



戲劇類：廖瓊枝

文化類：愚溪

藝術類：周澄

音樂類：張己任



第五十九屆文藝獎章獲獎人



文學創作獎（文學評論類）：楊宗翰

文學創作獎（詩歌類）：賴文誠

文學創作獎（新詩類）：王素峰

美術創作獎（油畫類）：王瓊麗

美術創作獎（水彩類）：劉國正

美術創作獎（書法類）：徐享捷 、龔朝陽

美術創作獎（攝影類）：張永隆

美術創作獎（兒童繪本類）：黃思惠

舞蹈獎（舞蹈編導類）：陳姿宇

戲劇獎（戲劇教育類）：劉慧芬

戲劇獎（戲曲創作類）：林建華

戲劇獎（國劇表演類）：張珈羚

戲劇獎（歌仔戲表演類）：鄭芷芸

戲劇獎（影視設計類）：蔡長青

戲劇獎（劇場設計類）：鄭孝先

戲劇獎（演藝教育類）：朱逸群

曲藝獎（民俗類）：王騰懋（王一明）

文藝工作獎：劉小華

海外文藝工作獎（美國）：彭南林





【中央網路報】