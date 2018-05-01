台灣/東海大學關懷土地舉辦「空汙紀錄片」導演分享會中央網路報 (2018-05-01 19:42)
東海大學消息指出，今年3月21日至5月31日該校社會責任辦公室和校內圖書館，共同舉辦「大肚山村里」改善空汙培力工作坊海報成果展，此次空汙紀錄片分享會為系列活動。分享會邀請去年參與「脫口罩！找藍天」影像行動計劃的二位導演包括：詹皓中導演，他著重拍攝與人為題的紀錄片，拍攝作品有《台西悲歌》、《在雲裡》和《幾種味》等；黃瀞瑩導演，她是為了自己快消失的家園拿起相機，盡可能記錄家園的樣子，拍攝作品有《回家，那條路》。
在播放導演們在雲林和高雄拍攝的空汙議題作品後，由他們現身說法，分享拍攝紀錄片背後的故事、拍攝期間的難題及構想，並開放兩位導演與師生們的雙向對談，希望引發全校師生的共鳴，並更加關注空汙議題。該活動也與社會工作系副教授暨圖書館館長彭懷真的「社會問題與社會工作」課程結合，從社會工作的角度看空汙問題，帶出更多跨領域的深度討論。
東海大學生命科學系林惠真教授也分享邀請藍天聯盟的發起緣由，並鼓勵同學們從自身做起關懷我們的土地，並影響周遭的朋友。
詹皓中導演在紀錄片中拍攝雲林六輕附近鄉鎮，因為空氣變化，下雨後將天空有害物質滲入土壤，農民辛苦耕種的農作物受影響，不但收成銳減以及蒜頭、花生及地瓜等可能吸收汙染土壤造成產品的傷害，養殖蛤吸收汙水無法增長與長大等，靠「天」吃飯的無奈。
黃瀞瑩導演則以自我生命故事，高雄的石化及鋼鐵等重工業包圍下、各式產業隱藏安全的危機、砂石車等帶來的影響，再到家鄉鳳鼻頭和大林蒲同樣位在重工業區團團包圍下遷村等省思。（陳惠玲報導）
【中央網路報】
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