大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

一個很殘酷的現實，你可以決定玩什麼遊戲，但無法決定遊戲會給你匹配到什麼樣的奇葩隊友。當心痛的無法呼吸的時候，你一定很羡慕別人家的隊友咋滴就那麼好呢？

現在，正經小就和大家討論下在絕地求生里碰到什麼樣的隊友叫作好隊友！

好聽聲音的妹子

好感指數：★★★☆☆

和英雄聯盟不同，在擼啊擼中遇到妹子，就感覺這局涼了一半，即使妹子聲音再好聽，也讓人開心不起來。

而吃雞不一樣，一局能打到決賽圈大概是30分鐘，30%的時間搜裝備，60%的時間在趕路，10%在打架，空餘的時間能和聲音好聽的小姐姐聊聊天，過程也是很愉快的。

來個蘿莉音、御姐音的妹子一起遊戲，絕對是個享受！

開車賊穩的司機？

好感指數：★★☆☆☆

在吃雞里總有那麼些把車子當飛機開的瘋狂隊友，一看到車子就激動，非要搶著開，坐個摩托車比做過山車的都還刺激，車都飄到天上去了......

所以，在吃雞里遇到一個10年駕齡的老司機隊友，開車穩也是一件讓人蠻開心的事情，可以悠閑的欣賞沿途的風景。最重要的是不會被隊友不明不白得給送上天去。

好聽聲音的妹子

好感指數：★★★☆☆

和英雄聯盟不同，在擼啊擼中遇到妹子，就感覺這局涼了一半，即使妹子聲音再好聽，也讓人開心不起來。

而吃雞不一樣，一局能打到決賽圈大概是30分鐘，30%搜裝備，60%在趕路，10%在打架，空餘的時間能和聲音好聽的小姐姐聊聊天，過程也是很愉快的。

愛分享的隊友？

好感指數：★★★☆☆

吃雞有一類人其實蠻讓人反感的，什麼東西都藏著掖著，從來不主動分享，直到遇見「客戶」，把快遞送上去才開心。

所以，碰到樂於分享的隊友也是蠻好的一種體驗。

「我這裡有個配件，我沒對應的槍，誰要......」

「急救包撿了好幾個，誰沒有，過來拿兩個走！」

「撿到一把98K，我不會用，誰比較擅長，過來拿，再送你個倍鏡。」

大神玩小號

好感指數：★★★★☆

有些吃雞大神會有很多號，當在低分段碰到個大神是非常幸福的一事情。自己只要負責喊666，其他時間躺著就好。

1V30的個人表演秀就讓大神去操作吧，躺著吃雞，味道不要太美！

會冒著槍林彈雨來救人的隊友

好感指數：★★★★★

在遊戲裡死了一次就涼涼得重開一局了，但還好有個隊友救助設定。所以一定要好好珍惜會救你的隊友。

特別是那種還在交戰中，隊友會冒著槍林彈雨，衝到你的身邊。即便是最後很多結局是隊友因救人無法移動被敵人射成篩子，但這舉動總很讓人暖心。

遊戲體驗瞬間上升好幾個台階。

正經小弟只能這樣形容，會冒著危險去救你的隊友，不一定是操作很6的，起碼是人品不錯的。

小弟有話說：小弟上學時和一個同學翻牆出去網吧，被門衛大爺抓住了，要記下名字通知班主任，小弟我膽顫的寫了聶風，我那奇葩「隊友」然寫了步驚雲......

那麼問題來了：在遊戲裡，你對什麼樣的隊友最有好感？