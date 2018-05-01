《腐爛國度2》將於本月22日發售，今日微軟和開發商Undead Labs釋出了本作的發售實機宣傳片。

《腐爛國度2》支持Xbox Play Anywhere，並且將於發售當日加入Xbox Game Pass。標準版售價為 29.99美元（約190元），終極版售價為49.99美元（約317元）。預定終極版的玩家可於5月18日提前體驗遊戲，並額外獲得《腐爛國度：周年生存版》Xbox One 版遊戲碼，獨立擴展包和破曉擴展包。5月21日前預定任意版本的玩家，還將獲得獨佔遊戲裝備。

遊戲特色：

開放式世界冒險:您可隨心建構基地、發展不同角色，並管理資源，務求在喪屍橫行的災後世界中，與同行夥伴共存下去。

RPG進展:您可以為各位生還者發展技能，提升其威力，以強化所屬社區。

四玩家合作模式:您既可孤身奮戰，亦可與最多三位好友組隊，探索滿布橫行喪屍、人類敵陣、以及有利社區求生之珍貴武器的開放式世界！

您的選擇譜寫您的生存故事:在喪屍肆虐的災后亂世之中，您必須確立個人道德規範。每個決定，皆對當前狀況影響深遠。您的生存抉擇，也許會令您自己都嚇一跳！