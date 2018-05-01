4月30，在四月的最後一天我們迎來虎牙直播天命杯春季邀請賽循環賽B、C兩組的比賽。今天比賽中依然還有4AM出戰，各位觀眾也可以盡情期待他們的表現。除此之外，已經打完四場比賽的B組也將繼續登場，今天的比賽之後積分榜會發生怎樣的變化呢？一起來期待吧~

表演賽：LP四人滿編吃雞？ 積分落後隊伍收穫萬元獎金

本場比賽是絕地求生天命杯循環賽的第四場表演賽，獎金額度也是和之前一樣的一萬塊錢。不知道今天哪只隊伍會收穫這一萬塊錢呢？比賽開始，安全區刷新在了地圖的中部。率先交火的是4AM和WE。比賽開始沒多久，反向吃雞的戰隊便是和4AM交戰的WE戰隊，而決賽圈最後刷新在了水城附近的平原，這也直接導致了各只戰隊在交火中發生了大量的減員，除去最後吃雞的LP戰隊，其餘戰隊在水域進行進圈時均發生了減員。最終吃雞的是LP戰隊，他們將獲得一萬元的表演賽獎金，對於目前積分落後的他們來說，這個獎金是振奮人心最好的方法。

第一局：WAY8殺吃雞？ RW10殺強勢表現不敵天命圈優勢

來到今天循環賽正賽的第一場，安全區刷新在了地圖的中部。由於安全區內的地形較為平坦進圈比較容易，眾多隊伍大都採取延遲進圈的戰術。比賽開始沒多久MK與WE就開始發生交戰，最終兩隊雙雙撤退開始下一輪的進圈準備。而在決賽時刻，對決的三隻隊伍分別是WAY、NG、RW戰隊，WAY、RW存活3人，而NG戰隊僅有存活，憑藉著以高打低的地形優勢，WAY戰隊配合NG獨狼先團滅RW緊接著WAY擊殺NG獨狼成功吃雞，本場比賽他們一共拿到了8個擊殺，有點可惜的是，拿到全場最多人頭的RW戰隊沒能夠在本局比賽中吃雞。

第二局：MDY戰隊6殺吃雞？ RNG獨狼爆車自盡

第二場比賽的安全區再次刷新在了地圖的中部，最後的決賽圈也再次變成了水城左側靠近G港的交戰。本次吃雞的隊伍是MDY戰隊，但他們的這次吃雞是由RNG戰隊拱手相送。在決賽圈2打3的時候，RNG雖然僅有倆人但手握地形優勢，RNG一人開車，一人開槍瞬間讓僅剩的倆人變成了單打獨鬥，開車的jiyunx暫時逃生，但帥帥被擊倒在地，此時場面上變成了1打3的尷尬局面。為了避免對手拿到人頭分，RNG獨狼選擇了爆車自盡，免得對手拿到自己的人頭分。最終，RNG雖然拿到10次擊殺但依然還是將吃雞拱手讓人。不得不說，RNG戰隊在決賽圈的考量讓人有所質疑：為何不選擇主動出擊？哪怕是堅守也有可能拿到更多的人頭分。

第三局：4AM開啟暴走模式？ NG5殺吃雞

？ ？第三局的地圖刷新在了地圖的左下角，決賽圈刷新在了以礦場、稻田為主要區域的一塊地方。4AM佔據了圈內房區，而MK霸佔了視野最佳的山頭。4AM在房區打靶拿下5個人頭分，其中孤存拿到4個人頭。在進入礦場的決賽圈時，4AM率先滅掉一隊，隨後被RW戰隊以高打低帶走。而在這一波幾乎沒有出現過的礦場決賽圈中，眾多職業戰隊頻頻發生交火，而一直在圈內躲著不出去的NG戰隊得以保存實力。他們的對手是存活了倆人JTEAM戰隊以及LP的獨狼。JTEAM一名隊員和LP獨狼發生交火被NG擊倒，NG明確了人數優勢選擇主動出擊，將本場比賽的吃雞收入囊中。

第四局：獨狼再次發威改變戰局？ NG再次吃雞

來到B、C組對決的第四場比賽，這場比賽各支隊伍在前期打的都比較奔放。先是4AM攻樓和對手2換3，緊接著又是RNG戰隊全員沖倉庫團滅對手，打的十分激進。雖然安全區刷到了地圖的右上山地，但此次進入安全區的隊伍基本都已經不再是滿編，唯一的兩個三人隊伍分別是LP和NG戰隊，而LP戰隊在進圈時被WAY戰隊的獨狼死死卡住，喪失了進圈機會，最終NG戰隊在對手全部在毒圈外陣亡的情況下收穫了他們今天的第二次吃雞。

最終，經過四場比賽的激烈對抗，今晚吃雞的隊伍分別是NG（2次）、MDY、WAY。而在今天的激烈對抗后，積分榜再次發生變化。在今天完成兩次吃雞的NG戰隊霸佔榜首的位置，而第二名的RW戰隊則是以58個人頭分笑傲群雄。而LP戰隊在表演賽吃雞也逐漸從低谷中走出來，排到了積分榜第五的位置。5月4日，虎牙直播天命杯將迎來D、E組的對決，千萬不要錯過哦~