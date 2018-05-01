4月29日，「國資委新聞中心」官方微信號「國資小新」宣布一個重磅消息：中國高鐵即將進入自動駕駛時代！

值得每位中國人自豪的是：這項關鍵技術的突破，完全是中國自主研發取得的，核心技術和產品100%國產化，並建立了中國的技術標準！

由「中國通號」研發的全球首套時速350公里高鐵自動駕駛系統（C3+ATO）順利完成實驗室測試，即將進入現場試驗，標誌著我國高鐵自動駕駛技術取得重大突破——高鐵的自動駕駛時代到來了！

這一核心技術被中國央企全球首個攻克！

高鐵列車運行控制系統的核心技術，此前被德國、法國、日本等少數國家壟斷。為了實現突破，「中國通號」在北京建設了全球模擬規模最大的軌道交通列控系統綜合實驗室。累計積累的案例庫超過34000個，超過國外企業總和。模擬實驗室能夠同時開展2000公里高速鐵路、1000公里城際鐵路、100公里地鐵、5個鐵路大型貨運編組站的綜合模擬測試，併為開展基於北鬥導航的下一代列車控制系統、智能綜合運輸系統、時速400公里及以上高鐵列控系統等行業引領性、前瞻性研發提供試驗和測試平台。

經過多年努力，「中國通號」終於實現了技術突破，並建立了自己的「列車運行控制技術標準（CTCS）」，徹底擺脫了對國外技術的依賴。

在「中國通號」自主化民族通信信號技術的助推下，我國城際鐵路、地鐵、中低速磁懸浮、貨運場站等軌道交通全面進入自動駕駛時代，標誌著中國軌道交通自動控制技術已經走在全球前列。

在城際列車領域，中國通號已在廣東莞惠城際成功打造了全球首條時速200公里自動駕駛鐵路，將於年底全線貫通。

在地鐵領域，中國通號自主研發的地鐵CBTC列車運行系統，具備全時、全程無人值守駕駛功能，在重慶地鐵5號線打造全球首個互聯互通示範項目，推動地鐵建設運營模式的變革。裝備中國通號卡斯柯信號公司全自動駕駛信號系統的上海地鐵10號線是國內首條最高等級的全自動駕駛線路，運營正點率高達99.97%。

在中低速磁懸浮領域，裝備中國通號中低速磁懸浮列車運行控制系統的北京S1線成為國內首條實現自動駕駛的磁懸浮線，最短髮車間隔達到3分鐘。

在貨運領域，中國通號自主研發的編組站綜合自動化系統實現了貨車調度、管理、作業的全盤自動化，使我國鐵路貨運一天的裝車量相當於歐洲一個月的裝車量，奠定了我國鐵路運輸強國的國際地位。

首條「自動駕駛」的高鐵線路會出現在哪裡？

京張高鐵將於2019年全線開通，成為中國首條「智能鐵路」，所使用智能動車組將於2018年底完成樣車試製組裝，2019年上半年完成調試及試驗驗證。京張高鐵將實現一證通行、刷臉進站。沿線高鐵站內將配備各種智能機器人，像隨行小秘書一樣為你服務，既能幫你運行李，也能為你導航。

京張高鐵是復興號列車的智能升級版，在世界上首次實現了時速350公里的自動駕駛。從北京北到張家口南，200多公里只要50多分鐘就可以到達。途經清河站、長城站等。

如今，自主創新的中國高鐵已經成為一張亮麗的國家名片，高鐵正在改變中國，也正在改變世界。